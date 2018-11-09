В сеть попал момент ДТП с участием авто Лещенко и грузовика

В интернете появилась запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент столкновения фуры и легковушки, за рулем которого находился нардеп Сергей Лещенко.

24 канал сообщал, что в Киеве на Окружной дороге произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen, принадлежащему Сергею Лещенко, и грузовика.

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В итоге машину политика развернуло на 180 градусов, а фура DAF съехала на обочину и перевернулась. Сам Лещенко не пострадал, зато его помощница получила сотрясение мозга, а водитель грузовика вылетел через лобовое стекло.

Впоследствии активист и участник боевых действий на Донбассе Валерий Прозапас обнародовал видео, снятое на видеорегистратор, на котором виден момент аварии.

"Хорошо иметь знакомых разведчиков. Классическое подрезания. Полиции работы", – отметил он.

Напомним, 9 ноября произошло еще одно ДТП с участием политиков – в Бельгии кортеж премьера Великобритании Терезы Мэй и главы правительства Бельгии Шарля Мишеля попал в автомобильную аварию. В результате ни Тереза Мэй, ни Шарль Мишель, по данным СМИ, не пострадали, зато ранены два полицейских, которые сопровождали чиновников.