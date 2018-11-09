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      В сеть попал момент ДТП с участием авто Лещенко и грузовика

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      Столкновение авто Лещенко и фуры: опубликовали видео момента ДТП
      Столкновение авто Лещенко и фуры: опубликовали видео момента ДТП / Соцсети

      В интернете появилась запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент столкновения фуры и легковушки, за рулем которого находился нардеп Сергей Лещенко.

      24 канал сообщал, что в Киеве на Окружной дороге произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen, принадлежащему Сергею Лещенко, и грузовика.

      Читайте также: Появилось видео с места ДТП с нардепом Лещенко

      В итоге машину политика развернуло на 180 градусов, а фура DAF съехала на обочину и перевернулась. Сам Лещенко не пострадал, зато его помощница получила сотрясение мозга, а водитель грузовика вылетел через лобовое стекло.

      Впоследствии активист и участник боевых действий на Донбассе Валерий Прозапас обнародовал видео, снятое на видеорегистратор, на котором виден момент аварии.

      "Хорошо иметь знакомых разведчиков. Классическое подрезания. Полиции работы", – отметил он.

       

      Напомним, 9 ноября произошло еще одно ДТП с участием политиков – в Бельгии кортеж премьера Великобритании Терезы Мэй и главы правительства Бельгии Шарля Мишеля попал в автомобильную аварию. В результате ни Тереза Мэй, ни Шарль Мишель, по данным СМИ, не пострадали, зато ранены два полицейских, которые сопровождали чиновников.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Аварии и ДТП Сергей Лещенко
      Источник: 24 канал
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