В сети появилось фото редкого природного явления, которое зафиксировали под Киевом

В селе Новые Петровцы Киевской области сфотографировали редкое природное явление – зимнее гало.

Фото необычного явления опубликовал пользователь Facebook Сергей Огородник на своей странице.

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Снимок датирован 9 января 2019 года. На нем видно, как вокруг солнца образовалось легко окрашенный светло сияющий круг.

Что такое гало?

Это оптическое явление в атмосфере. Оно возникает в результате преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще всего гало можно увидеть в форме светлого слабо окрашенного круга вокруг Солнца или Луны. В целом известно до 90 видов гало, подавляющее большинство которых – редкие и наблюдаются лишь в странах с суровым климатом. В Украине гало можно наблюдать аж до 70-120 раз в год. Однако здесь оно преимущественно малозаметное. А вот яркое и хорошо заметное гало появляется 10-20 раз в год. Кстати, появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде – похолодание, приход влажных атмосферных фронтов.