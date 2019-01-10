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      В сети появилось фото редкого природного явления, которое зафиксировали под Киевом

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      Зимнее гало
      Зимнее гало / Фото из социальных сетей

      В селе Новые Петровцы Киевской области сфотографировали редкое природное явление – зимнее гало.

      Фото необычного явления опубликовал пользователь Facebook Сергей Огородник на своей странице.

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      Снимок датирован 9 января 2019 года. На нем видно, как вокруг солнца образовалось легко окрашенный светло сияющий круг.

      Что такое гало?
      Это оптическое явление в атмосфере. Оно возникает в результате преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще всего гало можно увидеть в форме светлого слабо окрашенного круга вокруг Солнца или Луны. В целом известно до 90 видов гало, подавляющее большинство которых – редкие и наблюдаются лишь в странах с суровым климатом. В Украине гало можно наблюдать аж до 70-120 раз в год. Однако здесь оно преимущественно малозаметное. А вот яркое и хорошо заметное гало появляется 10-20 раз в год. Кстати, появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде  похолодание, приход влажных атмосферных фронтов.

      Теги: Новости Украины Погода Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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