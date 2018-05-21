В США iPad-робот получил аттестат вместо ученицы
Американская ученица Синтия Петтуей не смогла прийти на вручение аттестата об окончании школы из-за болезни, однако вместо девушки документ получил робот.
Об этом сообщает ubergizmo.
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Синтия была невероятно расстроена, когда попала в больницу накануне выпускного. Она старательно училась и с нетерпением ждала важного события, поэтому после госпитализации девушка была крайне подавлена. Эта история тронула руководство школьного округа Mobile County Public School System, так что Синтии предложили альтернативный способ участия в торжествах.
Она очень много работала, чтобы попасть на это событие, но в итоге была опустошена. Итак, когда мы представили Синтии эту идею, то нужно было немного времени, чтобы убедить ее. И хотя девушка не могла присутствовать на выпуске физически, она могла быть там дистанционно. В итоге она попала на мероприятие и была крайне взволнована этим,
– рассказала сотрудница Mobile County Public School System Стефани Мэддокс.
Специально для Синтии компания Double Robotics построила робота, управляемого с помощью iPad. В результате студентке все же удалось примерить на себя мантию выпускницы и получить аттестат об окончании старшей школы.
Вручение аттестата iPad-работу – смотрите видео