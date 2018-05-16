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В США заявили о готовности к введению новых санкций против России, – СМИ

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США готовы к введению новых санкций против России
США готовы к введению новых санкций против России / Daily.rbc.ua

Власти Соединенных Штатов Америки готовы к введению новых санкций в отношении России. Об этом заявила заместитель главы Министерства финансов США Сигал Манделкер, которая курирует противодействие терроризма и финансовую разведку.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Те, кто получают прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут защищены от последствий деятельности своего правительства, которая дестабилизирует", – зачитала Манделкер заявление главы Минфина США Стивена Мнучина.

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Заместитель министра отметила, что администрация США готова заставить Россию понести "серьезные затраты в ответ на весь спектр вредоносных действий со стороны российского правительства, которые продолжаются", благодаря которым правительственные элиты и олигархи получают выгоду.

К слову, ранее сообщалось, что в США обсуждают введение санкций против украинских чиновников, которые тормозят реформы. Конкретные имена могут прозвучать через месяц-полтора.

 

Теги: Новости политики Новости России Новости США Санкции
Источник: 24 Канал
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