В США заявили о готовности к введению новых санкций против России, – СМИ
Власти Соединенных Штатов Америки готовы к введению новых санкций в отношении России. Об этом заявила заместитель главы Министерства финансов США Сигал Манделкер, которая курирует противодействие терроризма и финансовую разведку.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Те, кто получают прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут защищены от последствий деятельности своего правительства, которая дестабилизирует", – зачитала Манделкер заявление главы Минфина США Стивена Мнучина.
Читайте также: Россия пугает США новыми "антисанкциями"
Заместитель министра отметила, что администрация США готова заставить Россию понести "серьезные затраты в ответ на весь спектр вредоносных действий со стороны российского правительства, которые продолжаются", благодаря которым правительственные элиты и олигархи получают выгоду.
К слову, ранее сообщалось, что в США обсуждают введение санкций против украинских чиновников, которые тормозят реформы. Конкретные имена могут прозвучать через месяц-полтора.
Выбор редакции
-
Маленькая и симпатичная победа, – Климкин прокомментировал твит на украинском от МИД Россиисегодня , 18:19
-
Неожиданные фамилии: Коломойский рассказал о своих фаворитах на президентских выборахсегодня , 17:10
-
Демонстрация власти и слабых сторон режима Путина: западные СМИ об открытии Крымского мостасегодня , 16:01