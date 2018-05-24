В стиле Petya: США заявили о подготовке хакерами масштабной кибератаки против Украины

Американская компьютерная компания Cisco Systems сообщила о заражении хакерами как минимум 500 тысяч роутеров и приборов хранения данных в по меньшей мере в 54-х странах мира.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также: Новый вирус Roaming Mantis похищает данные и майнит криптовалюту

С восьмого мая специалисты по кибербезопасности фиксируют массовые заражения вирусом VPNFilter. Они отмечают, что это может быть подготовка к возможной кибератаке против Украины в июне.

В компании предположили, что за этим стоит Кремль, потому что VPNFilter имеет код, общий с программным обеспечением, которое использовалось во время хакерских атак, в которых, по мнению американского правительства, причастна Россия.

Отмечается, что новый вирус похож на вирус Petya, который использовали для атаки на аэропорты, энергетические компании и правительственные учреждения в Украине в прошлом году.

Альянс против киберугрозы – Cyber ​​Threat Alliance, – в который входят некоммерческие фирмы по кибербезопасности, такие как Сisco, Symantec, McAfee, Palo Alto Networks и другие, планирует обнародовать предупреждение. В нем содержаться технические данные, которые пользователи могут использовать для распознавания и ослабления атаки.

Читайте также: Новая угроза в Google Chrome: эксперты обнаружили вирус, который похищает данные банковских карт

Вирус VPNFilter содержит механизм самоуничтожения. Он дает возможность хакерам удаленно удалить и сам вирус, и другое программное обеспечение, что фактически убивает зараженные устройства.

К слову, Служба безопасности Украины предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги Чемпионов.

Что такое VPNFilter?

Это многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивные кибероперации.



VPNFilter предоставляет хакерам удаленный доступ к зараженным устройствам. Таким образом осуществляется шпионаж, наносится вред другим компьютерам, загружаются вирусные программы.