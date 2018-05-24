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В стиле Petya: США заявили о подготовке хакерами масштабной кибератаки против Украины

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В США предупредили о возможной хакерской атаке на Украину
В США предупредили о возможной хакерской атаке на Украину / Фото из открытых источников

Американская компьютерная компания Cisco Systems сообщила о заражении хакерами как минимум 500 тысяч роутеров и приборов хранения данных в по меньшей мере в 54-х странах мира.

Об этом пишет Reuters.

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С восьмого мая специалисты по кибербезопасности фиксируют массовые заражения вирусом VPNFilter. Они отмечают, что это может быть подготовка к возможной кибератаке против Украины в июне.

В компании предположили, что за этим стоит Кремль, потому что VPNFilter имеет код, общий с программным обеспечением, которое использовалось во время хакерских атак, в которых, по мнению американского правительства, причастна Россия.

Отмечается, что новый вирус похож на вирус Petya, который использовали для атаки на аэропорты, энергетические компании и правительственные учреждения в Украине в прошлом году.

Альянс против киберугрозы – Cyber ​​Threat Alliance, – в который входят некоммерческие фирмы по кибербезопасности, такие как Сisco, Symantec, McAfee, Palo Alto Networks и другие, планирует обнародовать предупреждение. В нем содержаться технические данные, которые пользователи могут использовать для распознавания и ослабления атаки.

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Вирус VPNFilter содержит механизм самоуничтожения. Он дает возможность хакерам удаленно удалить и сам вирус, и другое программное обеспечение, что фактически убивает зараженные устройства.

К слову, Служба безопасности Украины предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги Чемпионов.

Что такое VPNFilter?
Это многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивные кибероперации.

VPNFilter предоставляет хакерам удаленный доступ к зараженным устройствам. Таким образом осуществляется шпионаж, наносится вред другим компьютерам, загружаются вирусные программы.

Теги: Новости Украины Техно Новости США хакеры Хакерская атака
Источник: 24 Канал
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