В стиле Petya: США заявили о подготовке хакерами масштабной кибератаки против Украины
Американская компьютерная компания Cisco Systems сообщила о заражении хакерами как минимум 500 тысяч роутеров и приборов хранения данных в по меньшей мере в 54-х странах мира.
Об этом пишет Reuters.
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С восьмого мая специалисты по кибербезопасности фиксируют массовые заражения вирусом VPNFilter. Они отмечают, что это может быть подготовка к возможной кибератаке против Украины в июне.
В компании предположили, что за этим стоит Кремль, потому что VPNFilter имеет код, общий с программным обеспечением, которое использовалось во время хакерских атак, в которых, по мнению американского правительства, причастна Россия.
Отмечается, что новый вирус похож на вирус Petya, который использовали для атаки на аэропорты, энергетические компании и правительственные учреждения в Украине в прошлом году.
Альянс против киберугрозы – Cyber Threat Alliance, – в который входят некоммерческие фирмы по кибербезопасности, такие как Сisco, Symantec, McAfee, Palo Alto Networks и другие, планирует обнародовать предупреждение. В нем содержаться технические данные, которые пользователи могут использовать для распознавания и ослабления атаки.
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Вирус VPNFilter содержит механизм самоуничтожения. Он дает возможность хакерам удаленно удалить и сам вирус, и другое программное обеспечение, что фактически убивает зараженные устройства.
К слову, Служба безопасности Украины предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги Чемпионов.
Что такое VPNFilter?
Это многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивные кибероперации.
VPNFilter предоставляет хакерам удаленный доступ к зараженным устройствам. Таким образом осуществляется шпионаж, наносится вред другим компьютерам, загружаются вирусные программы.
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