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      В суд над экс-нардепом Крючковым пришли неизвестные люди с плакатами: фото и видео

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      Соломенский суд Киева избирает меру пресечения бывшему нардепу, главе правления компании "Энергосеть" Дмитрию Крючкову, которого накануне экстрадировали из Германии в Украину. Заседание суда превратилось в балаган: к зданию суда пришли "титушки" и люди с плакатами.

      Об этом сообщил корреспондент 24 каналу в прямом эфире.

      Читайте также: Экс-нардепа Крючкова экстрадировали в Украину: кто он такой и в каких хищениях его подозревают 

      Впоследствии люди с плакатами заблокировали коридор и кричали "Крючкова – за решетку", однако правоохранители выгнали их на улицу.

      Люди требуют посадить Дмитрия Крючкова: смотрите видео 24 канала

      Кто такой Дмитрий Крючков?Это народный депутат 5-го созыва. До прохождения в парламент Крючков работал бухгалтером, финансистом и с февраля по июль 2005 года – заместителем главы Ровенской областной госадминистрации. С апреля 2006-го до ноября 2007 года он был во фракции "Блока Юлии Тимошенко" и работал в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса. Вскоре он перешел из БЮТ в антикризисную коалицию Виктора Януковича. А на досрочных выборах после роспуска парламента уже не попал в Раду.

      Сам Крючков сейчас находится в зале суда. Меру пресечения ему еще не выбрали.

      Екс-нардеп Дмитро Крючков
      Экс-нардеп Дмитрий Крючков

      Также к зданию суда приехали неизвестные люди, которые проводят митинги. С их слов понятно, что они не благосклонно относятся к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

      Люди выступают против Зеленского: смотрите видео 24 канала

      В чем подозревают Крючкова?В июле 2016 года экс-нардепа объявили в розыск по делу против холдинговой компании "Энергосеть". В мае 2017 года суд заочно арестовал Крючкова. За год стало известно, что его задержали в Германии, а в мае 2018 года он вышел из немецкой тюрьмы под залог в 100 тысяч евро.

      В октябре 2018 года САП составила письменное сообщение о подозрении Крючкову в завладении уже 424 миллионами гривен "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области. Ему также инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением и легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем. Полученные согласно вышеуказанным соглашениям и договорам средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом полученные преступным путем деньги.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Судьи Коррупция Новости политики Владимир Зеленский САП НАБУ
      Источник: 24 канал
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