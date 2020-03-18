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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      В таможне рассказали, будет ли дефицит продуктов в Украине

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      Украина с 16 марта закрыла свои границы, чтобы остановить распространение коронавируса. Однако это никак не повлияло на поставки продуктов, потому что фуры с товарами курсируют между странами без преград.

      Перебоїв у постачанні продуктів на полиці супермаркетів не буде, заявили у фейсбуці Нової митниці.

      Важливо АТБ обмежує продаж продуктів: що про це треба знати

      Також у відомстві пояснили, що жодна країна світу не може дозволити собі перебої у постачанні сировини чи критичного імпорту, як і зірвати виконання експортних контрактів. 

      90% товарів, які ми споживаємо, – вітчизняного виробництва. Ми не є критично залежними від імпортованих продуктів харчування,
      – мовиться у повідомленні.

      У Новій митниці зазначили, що вантажні перевезення здійснюються безперестанку. Подекуди утворюватися черги із вантажівок на кордоні через ретельний санітарний контроль, але фури з товаром курсують між країнами без перешкод щодня.

      Зауважимо, що 17 березня Верховна Рада підтримала малий та середній бізнес на час карантину, ухваливши закон №3220, який передбачає:

      • запроваджує податкові канікули з 1 березня по 30 квітня: звільняє ФОП від сплати єдиного соціального внеску, земельного податку, податку на об'єкти нежитлової нерухомості, орендної плати за земельні ділянки;
      • забороняє перевірки господарської діяльності (крім групи з високим ступенем ризику) до 31 травня, а також документальні та фактичні перевірки податковою службою до 18 травня;
      • скасовує штрафи за порушення податкового законодавства, вчинені з 1 березня по 30 квітня.

      Зверніть увагу! Наразі дефіциту продуктів в Україні немає. Однак не в усіх аптеках можна знайти антисептики та медичні маски.

      Що відомо про карантин в Україні

      • 12 березня Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
      • З 12:00 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.

      Які обмеження пропонують українцям через коронавірус
      Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Государственная таможенная служба Продукты Імпорт Верховная Рада Экспорт
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