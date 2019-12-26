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      В Украине будет работать штаб для борьбы с падением промышленности

      73 Читати новину українською
      В правительстве будут бороться с падением промышленности / ua.news

      В Кабмине считают, что падение украинской промышленности приобрело системный характер. Поэтому создали штаб для противодействия этому явлению.

      О том, что падение промышленности длится уже пол года, сообщил в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.

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      Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства. Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности,
      – отметил Милованов.

      По его словам, в Украине начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой. В него войдут представители промышленности, Укрзализныци и портов.

      Сейчас в правительстве разработали 13 направлений работы по противодействию падению промышленного производства. Их обнародуют в ближайшее время.

      Министр экономики пояснил, что падение промышленности в Украине происходит уже 6 месяцев подряд. Раньше его объясняли отдельными факторами, а теперь в правительстве считают падение следствием системного кризиса в промышленности. Оно охватило почти все его отрасли.

      "Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как недостаток спроса, что сочетается с негативным влиянием укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей", – добавил Милованов.

      Что известно о падении промышленности

      • По данным Госстата, в ноябре 2019 года промышленное производство в Украине сократилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
      • Годовое падение промышленного производства крупнейшим было в сфереэнергетики – на 9,3%. Также значительно сократились объемы производства инвестиционных товаров — на 9,1%. В то же время выросло производство химической продукции – на 34% и мебели – на 1,5%. Другие категории промышленной продукции подверглись падению.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Укрзализниця Угольная промышленность Химическая промышленость Тимофей Милованов Кабинет Министров Украины
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