В Украине будет работать штаб для борьбы с падением промышленности

В Кабмине считают, что падение украинской промышленности приобрело системный характер. Поэтому создали штаб для противодействия этому явлению.

О том, что падение промышленности длится уже пол года, сообщил в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.

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Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства. Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности,

– отметил Милованов.

По его словам, в Украине начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой. В него войдут представители промышленности, Укрзализныци и портов.

Сейчас в правительстве разработали 13 направлений работы по противодействию падению промышленного производства. Их обнародуют в ближайшее время.

Министр экономики пояснил, что падение промышленности в Украине происходит уже 6 месяцев подряд. Раньше его объясняли отдельными факторами, а теперь в правительстве считают падение следствием системного кризиса в промышленности. Оно охватило почти все его отрасли.

"Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как недостаток спроса, что сочетается с негативным влиянием укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей", – добавил Милованов.

Что известно о падении промышленности