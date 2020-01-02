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      В Украине на улицах городов оставили сотни нераспроданных елок: возмутительные фото

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      В то время, когда каждое дерево – на вес золота, в Украине их выбрасывают как хлам. После Нового года недобросовестные продавцы оставили десятки елок, которые не успели раскупить.

      По всей Украине горы свежесрубленных елок превратились в кучи мусора. В соцсетях люди начали выкладывать десятки фотографий с разных городов, где елки лежат под открытым небом.

      Интересно: Способы использовать новогоднюю елку после праздников: полезные советы

      Можно ли еще как то спасти нераспроданные деревья – узнавали журналисты 24 канала.

      Запорожье

      Десятки елок и сосен бросили прямо посреди тротуара возле центрального рынка Запорожья. Их не распродали перед Новым годом, и торговцы просто оставили их там, где продавали. В городе такая ситуация повторяется ежегодно.

      В Запорожье выбросили десятки елок

      Городская власть говорит, что легальные продавцы елок убрали свои места торговли, а бросили деревья в основном незаконные реализаторы. На этих елках действительно не оказалось чипов.

      Харьков

      В Харькове кадры заброшенных деревьев снял прохожий.

      харків ялинки
      Брошенные елки в Харькове

      Чтобы использовать неприобретенные дерева, их, как и в прошлом году, отвезут в местный зоопарк. За два дня с начала нового года сюда уже привезли две сотни деревьев. Хвойные – это декор, развлечение и еда для животных. Часть елок переделают на опилки для вольеров. По словам пресс-секретаря зоопарка, это чрезвычайно полезно, ведь хвоя богата фитоницидами и разнообразными микроэлементами.

      Тигр к праздничному украшению отнесся равнодушно, вообще не обратил внимание на ее появление в своем вольере. А вот слоны оказались более заинтересованными: елкам обрадовались, играли, подбрасывая деревца кверху, или швыряя словно мяч,
      – рассказала пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сивуха.

      харків ялинки зоопарки
      В Харькове елки, которые не продали, отвозят в зоопарк

      харків ялинки зоопарки
      Там их используют как игрушки, еду и опилки

      Киев

      В столице действуют специальные пункты для переработки непроданных елок. В целом по городу их 15, и туда уже начали сносить елки.

      3 1 января мы организовали выезд... Пока деревья остаются у нас. Когда начнется весна, будем использовать как компост на подсадку деревьев,
      – объяснил директор КП по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района Александр Шаврицкий.

      Киевляне не перестают возмущаться поведением таких продавцов. Жители города убеждены, что за брошенные елки нужно штрафовать.

      В Киеве елки, которые не продали, свозят в специальные пункты

      Большинство освобожденных из плена украинцев не имеют жилья
      2 января
      1540
      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Новости Украины Экология Новости Запорожья Новости Киева Новости Харькова Новогодние праздники
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