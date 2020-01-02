В Украине на улицах городов оставили сотни нераспроданных елок: возмутительные фото

В то время, когда каждое дерево – на вес золота, в Украине их выбрасывают как хлам. После Нового года недобросовестные продавцы оставили десятки елок, которые не успели раскупить.

По всей Украине горы свежесрубленных елок превратились в кучи мусора. В соцсетях люди начали выкладывать десятки фотографий с разных городов, где елки лежат под открытым небом.

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Можно ли еще как то спасти нераспроданные деревья – узнавали журналисты 24 канала.

Запорожье

Десятки елок и сосен бросили прямо посреди тротуара возле центрального рынка Запорожья. Их не распродали перед Новым годом, и торговцы просто оставили их там, где продавали. В городе такая ситуация повторяется ежегодно.

В Запорожье выбросили десятки елок

Городская власть говорит, что легальные продавцы елок убрали свои места торговли, а бросили деревья в основном незаконные реализаторы. На этих елках действительно не оказалось чипов.

Харьков

В Харькове кадры заброшенных деревьев снял прохожий.



Брошенные елки в Харькове

Чтобы использовать неприобретенные дерева, их, как и в прошлом году, отвезут в местный зоопарк. За два дня с начала нового года сюда уже привезли две сотни деревьев. Хвойные – это декор, развлечение и еда для животных. Часть елок переделают на опилки для вольеров. По словам пресс-секретаря зоопарка, это чрезвычайно полезно, ведь хвоя богата фитоницидами и разнообразными микроэлементами.

Тигр к праздничному украшению отнесся равнодушно, вообще не обратил внимание на ее появление в своем вольере. А вот слоны оказались более заинтересованными: елкам обрадовались, играли, подбрасывая деревца кверху, или швыряя словно мяч,

– рассказала пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сивуха.



В Харькове елки, которые не продали, отвозят в зоопарк



Там их используют как игрушки, еду и опилки

Киев

В столице действуют специальные пункты для переработки непроданных елок. В целом по городу их 15, и туда уже начали сносить елки.

3 1 января мы организовали выезд... Пока деревья остаются у нас. Когда начнется весна, будем использовать как компост на подсадку деревьев,

– объяснил директор КП по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района Александр Шаврицкий.

Киевляне не перестают возмущаться поведением таких продавцов. Жители города убеждены, что за брошенные елки нужно штрафовать.

В Киеве елки, которые не продали, свозят в специальные пункты