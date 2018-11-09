В Украине начали ограничивать использование одноразовых пакетов: чем заменить

Во Львове ввели ограничение на применение полиэтиленовых пакетов в торговых сетях. Или это – единственный город, который принял такое решение? Действительно ли пакеты настолько вредны? Какие альтернативы пакетам-майкам существуют? В ответах на эти вопросы разбирались журналисты 24 канала.

Читайте также: Во Львове запретят использование одноразовых полиэтеленовых пакетов

Кто придумал вредные пластиковые пакеты?

На самом деле, их придумали не как вред. Когда изобрели полиэтилен, он показался большим благом и не в последнюю очередь – для пищевой промышленности.

Читайте также: Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты

Американские и европейские патентные заявки, которые касаются производства пластиковых сумок, можно найти начиная с 1950-х годов, но они относятся к композитным конструкциям с ручками, которые крепятся к сумкам во время дополнительного этапа производства. Прототип современной облегченной хозяйственной сумки — это изобретение шведского инженера Стена Густава Тулина.

В начале 1960-х годов Тулин разработал метод формирования простых сплошных пакетов для компании Celloplast в Норрчепинге (Швеция), который заключался в сварке и высечке плоской трубы из пластика. Эта конструкторская разработка Тулина сформировала простой, но прочный пакет с высокой грузоподъемностью, и была запатентована во всем мире компанией Celloplast в 1965 году. В 1977 году пакеты уже появились в супермаркетах – так началась эра их активного использования.

Читайте также: Топ-6 популярных продуктов, которые серьезно вредят среде

Почему они вредны?

Преимущественно – из-за безответственного отношения людей. Пластик производится из невозобновляемых ресурсов, таких как нефтепродукты, добыча которых вредит окружающей среде. Тонкие пластиковые пакеты являются потенциально опасными для детей: они могут играться ими, запутаться, и задушиться. В США, например, из-за них ежегодно задыхается около 25 детей, большинство из которых – в возрасте до одного года.

Кроме того, обычные пластиковые пакеты, очень медленно разлагаются в природе, и могут находиться в естественной среде более нескольких веков, пока не разлагаются. Животные часто путают их с пищей, что вызывает их гибель.



Как долго разлагается мусор

Что они реально меняют в экологии?

Все. Как объяснила 24 каналу соучредитель общественной организации "ReThink" Елена Колтик, средняя продолжительность жизни одного пакета составляет около 100 лет, хотя используем мы его только 20 минут.

"Большинство пакетов попадают на свалки или разносятся ветром по территории страны, так как уровень их переработки составляет менее 1 %. От пакетов ежегодно умирает около одного миллиона птиц и 100 тыс. животных. Также они представляют угрозу человеческому здоровью, так как их частицы могут попадать в пищу и воду. При этом, для производства пакетов используют невозобновляемые ресурсы – 35 л нефти на 1000 пакетов", – пояснила она.

Ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС этот показатель приближается в среднем к 90 пакетов.

Действительно ли нужно их запрещать?

Желательно. Иначе уменьшить уровень их использования будет практически невозможно. А мир Старой Европы, между прочим, обязался это сделать. В частности, страны ЕС должны или сократить среднегодовые расходы неразлагаемых полиэтиленовых пакетов на одного гражданина – до 90 штук в год к 2019 году и до 40 штук – до 2025 года; или обеспечить, чтобы к концу 2018 года полиэтиленовые пакеты не выдавались покупателям бесплатно.

Запрет использования или хотя бы его частичное ограничение будет способствовать к рациональному использованию пластиковых пакетов и уменьшению попадания этого вида отходов в окружающую среду. И здесь речь идет не только о свалках, но и о лесах, улицах наших городов, водоемах и т. п.",

– объяснила Колтик.

Как сообщила Колтик, в Украине уже ряд городов проголосовали за запрет пластиковых пакетов. В частности, Киевсовет принял решение о запрете пластиковых пакетов в суперамркетах. Однако, на самом деле такое регулирование можно осуществить только на законодательном уровне. То есть, необходимо принять закон на национальном уровне, который бы устанавливал требования и ограничения по производству пластиковых пакетов. В противном случае все местные запреты имеют исключительно рекомендательный характер, хотя и как намерение очень важны.

В соответствии с Директивой ЕС под запрет должны попасть пакеты толщиной до 50 мкм (микрон), так как именно для такого вида пакетов переработка затруднена. Наша общественная организация провела исследования по супермаркетам страны и обнаружила, что на самом деле ни в одной сети нет пакетов, которые бы были толще, чем 50 мкм",

– рассказала она.

Где в мире их уже запретили?

Более 33 стран мира полностью отказались от пластиковых пакетов, а 53-и ввели частичное ограничение или налоговую систему.

Первой страной, которая запретила тонкие полиэтиленовые пакеты еще в 2002 году, был Бангладеш. Такое решение там приняли после того, как выяснили, что "пластик" блокировал водосточную систему, усиливая смертоносные наводнения. Запрет на одноразовые пакеты также ввели Китай, ЮАР, Кения, Уганда и Тайвань. В Европейском Союзе первой запретила полиэтиленовые пакеты Италия – в 2011 году.

Несколько стран, в частности, Руанда, Сомали и Танзания, ввели радикальный запрет на использование любых пластиковых пакетов.

В 1994 году Дания начала облагать налогом производителей полиэтиленовых пакетов. Ирландия ввела налог в размере 15 евроцентов за пакет в марте 2002 года. Этот шаг привел к сокращению "пластикового" мусора на 95%. Через год почти 90% покупателей страны перешли на многоразовые пакеты. Грузия ограничила оборот полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 мкм. Например, в Нидерландах и Исландии, кроме налога, запрещено также бесплатное распространение данных пакетов.

В Сингапуре сами сети супермаркетов приняли совместное решение и убрали с продажи полиэтиленовые пакеты по собственной инициативе, то же самое договорились делать и ведущие торговые сети Австрии.

Чем можно заменить полиэтиленовые пакеты?

Над решением этого вопроса, кстати, в мире сейчас тоже активно дискутируют. Если покупатели откажутся от использования пластиковых пакетов, им придется использовать другие виды сумок, которые также вредят окружающей среде. Например более плотные пакеты, изготовленные из ткани или пластика, могут в большей степени вредить окружающей среде, чем стандартный пакет из супермаркета. Следовательно, их нужно использовать дольше и активнее, чтобы компенсировать большее количество углерода, что используется при его производстве и транспортировке. Плотный пластиковый пакет, по этим подсчетам, должен использоваться четыре раза, а хлопковая сумка – минимум 131 раз.

Но альтернативы все же существуют: бумажные и полотняные сумки многоразового использования; пакеты, которые биологически разлагаются и пригодны для "компостирования" и различные виды экомишочков.