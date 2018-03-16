В Украине начали практиковать онлайн-документооборот: что это и как повлияет на работу медиков
Своим приказом Минздрав высвободит время для пациентов. Электронный документооборот экономит время и нервы, говорят медики. Посмотреть историю болезни и ознакомиться с выводами коллег можно за считанные минуты в режиме онлайн. Вместо привычной записи в медицинской карточке пациенты центра получают распечатанные консультативные заключения.
Министерство здравоохранения анонсировало революцию в документообороте больниц. Талоны на прием к врачу, карты амбулаторного пациента, карточки для студентов, воспитанников детсадов и школьников — ежегодно врачи вручную заполняли их около миллиона. Теперь все будет онлайн. Правда, когда новшество заработает во всех больницах неизвестно.
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И это только статистические талоны, кроме них медики ежедневно заполняют много внутренней документации, о которой пациенты даже не догадываются. Говорят, хлопот меньше после введения системы электронной записи к врачу. Поэтому в перспективе — полный переход на электронный документооборот.
Осваиваем новую методику работы в компьютерных системах, пока не всем легко, потому что есть молодые врачи, а есть старшего возраста,
— отметила заведующий филиалом №4 ЦПМСД №1 Оболонского района Виктория Цокало.
Пока в центре первичной медико-санитарной помощи Оболонского района электронную документацию только осваивают, в Киевском детском диагностическом центре ею давно пользуются. Здесь оцифровали 80% документации, в частности, карточки пациентов.
Врачу не нужно искать записи в этой карточке, которые когда-то написали, где оно и когда было. Для тех или определенных нозологий можно не вписывать руками, а подтягивать симптомы,
— резюмировал главный врач Киевского городского детского диагностического центра Андрей Семиволос.
Однако из двух сотен лечебно-профилактических заведений столицы, электронным документооборотом пользуются единицы. Остальные ежедневно от руки заполняют кипы документов, которые пылятся в шкафах и на полках.
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В Минздраве наконец пересмотрели целесообразность каждого из них и отменили ненужные. Среди них: талоны на прием к врачу, карты амбулаторного пациента, книги записей вызовов врачей на дом и медицинские карты для студентов, воспитанников детсадов и школьников. Все это — внутренняя медицинская документация, которую не следует путать с той, которая хранится у пациентов.
Смысл не в том, чтобы вместо бумаги хранить информацию в компьютере. Главное — чтобы эти сведения были действительно нужными, ориентированными на пациента, а не на проверяющие органы,
— отметил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский.
Медосмотры для дошкольников и школьников не отменили, им по-прежнему будут выдавать стандартные справки. Но персональные медицинские данные не будут хранить в учебных заведениях, только у врачей и пациентов. И хотя приказ Минздрава вступил в силу 13 марта, отмененную документацию медики еще заполняют. Говорят, это как тормозной путь, нужно время. А вот некоторые пациенты к реформам в области медицины воспринимают скептически. Серьезно заняться этим вопросом обещают в профильном министерстве, однако, сколько понадобится времени — не известно.