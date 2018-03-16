01:41
17 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
-2°C -9°C
  • воскресенье
    -7°C -11°C
  • понедельник
    -6°C -14°C
  • вторник
    -4°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин оседлает чудо-оружие. Провалы памяти у Лаврова
Вєсті Кремля
22:50, 16 марта
Вести.UA. Решающий поединок политиков. Музыка для поиска террористов
Вєсті.UA
21:32, 16 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

В Украине начали практиковать онлайн-документооборот: что это и как повлияет на работу медиков

21:31, 16 марта 77 Читати новину українською

Своим приказом Минздрав высвободит время для пациентов. Электронный документооборот экономит время и нервы, говорят медики. Посмотреть историю болезни и ознакомиться с выводами коллег можно за считанные минуты в режиме онлайн. Вместо привычной записи в медицинской карточке пациенты центра получают распечатанные консультативные заключения.

Министерство здравоохранения анонсировало революцию в документообороте больниц. Талоны на прием к врачу, карты амбулаторного пациента, карточки для студентов, воспитанников детсадов и школьников — ежегодно врачи вручную заполняли их около миллиона. Теперь все будет онлайн. Правда, когда новшество заработает во всех больницах неизвестно.

Читайте также: Почему перекись водорода не помогает при ранениях: объяснение МЗ

И это только статистические талоны, кроме них медики ежедневно заполняют много внутренней документации, о которой пациенты даже не догадываются. Говорят, хлопот меньше после введения системы электронной записи к врачу. Поэтому в перспективе — полный переход на электронный документооборот.

Осваиваем новую методику работы в компьютерных системах, пока не всем легко, потому что есть молодые врачи, а есть старшего возраста,
— отметила заведующий филиалом №4 ЦПМСД №1 Оболонского района Виктория Цокало.

Пока в центре первичной медико-санитарной помощи Оболонского района электронную документацию только осваивают, в Киевском детском диагностическом центре ею давно пользуются. Здесь оцифровали 80% документации, в частности, карточки пациентов.

Врачу не нужно искать записи в этой карточке, которые когда-то написали, где оно и когда было. Для тех или определенных нозологий можно не вписывать руками, а подтягивать симптомы,
— резюмировал главный врач Киевского городского детского диагностического центра Андрей Семиволос.

Однако из двух сотен лечебно-профилактических заведений столицы, электронным документооборотом пользуются единицы. Остальные ежедневно от руки заполняют кипы документов, которые пылятся в шкафах и на полках.

Читайте также: Заболевания гриппом в Украине: в Минздраве рассказали детали распространения болезни

В Минздраве наконец пересмотрели целесообразность каждого из них и отменили ненужные. Среди них: талоны на прием к врачу, карты амбулаторного пациента, книги записей вызовов врачей на дом и медицинские карты для студентов, воспитанников детсадов и школьников. Все это — внутренняя медицинская документация, которую не следует путать с той, которая хранится у пациентов.

Смысл не в том, чтобы вместо бумаги хранить информацию в компьютере. Главное — чтобы эти сведения были действительно нужными, ориентированными на пациента, а не на проверяющие органы,
— отметил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский.

Медосмотры для дошкольников и школьников не отменили, им по-прежнему будут выдавать стандартные справки. Но персональные медицинские данные не будут хранить в учебных заведениях, только у врачей и пациентов. И хотя приказ Минздрава вступил в силу 13 марта, отмененную документацию медики еще заполняют. Говорят, это как тормозной путь, нужно время. А вот некоторые пациенты к реформам в области медицины воспринимают скептически. Серьезно заняться этим вопросом обещают в профильном министерстве, однако, сколько понадобится времени — не известно.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Медицинская реформа Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 16 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 16 марта: авария в Гудаури, командующий Объединенных сил и возвращение Сенкевича
16 марта, 23:00 Главные новости 16 марта: авария в Гудаури, командующий Объединенных сил и возвращение Сенкевича
143
Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
16 марта, 22:01 Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
Микола Давидюк 477
Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще
16 марта, 20:00 Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще "под прицелом"
Іван Яковина 215
Паралимипада-2018: все медали Украины
16 марта, 18:01 Паралимипада-2018: все медали Украины
923
Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?
16 марта, 17:01 Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?
Андрій Воропаєв 5555
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук