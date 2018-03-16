В Україні почали практикувати онлайн-документообіг: що це таке і як вплине на роботу медиків
Своїм наказом МОЗ вивільнить час для пацієнтів. Електронний документообіг економить час та нерви, кажуть медики. Переглянути історію хвороби та ознайомитись із висновками колег можна за лічені хвилини в онлайн-режимі. Замість звичного запису до медичної картки пацієнти центру отримують роздруковані консультативні висновки.
Міністерство охорони здоров'я анонсувало революцію в документообігу лікарень. Талони на прийом до лікаря, карти амбулаторного пацієнта, картки для студентів, вихованців дитсадків та школярів – щороку лікарі вручну заповнювали їх близько мільйона. Тепер усе буде онлайн. Щоправда, коли новація запрацює у всіх лікарнях невідомо.
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І це лише статистичні талони, окрім них медики щодня заповнюють багато внутрішньої документації, про яку пацієнти навіть не здогадуються. Кажуть, клопотів поменшало після запровадження системи електронного запису до лікаря. Тож у перспективі – повний перехід на електронний документообіг.
Освоюємо нову методику роботи в комп'ютерних системах, наразі, не всім легко, бо є молоді лікарі, а є старшого віку,
– наголосив завідувач філії №4 ЦПМСД №1 Оболонського району Вікторія Цокало.
Доки у центрі первинної медико-санітарної допомоги Оболонського району електронну документацію тільки-но освоюють, у Київському дитячому діагностичному центрі нею давно користуються. Тут оцифрували 80% документації, зокрема, картки пацієнтів.
Лікареві не потрібно шукати записи в цій картці, які колись написали, де воно і коли було. Для тих чи певних нозологій можна не вписувати руками, а підтягувати симптоми,
– резюмував головний лікар Київського міського дитячого діагностичного центру Андрій Семиволос.
Проте із двох сотень лікувально-профілактичних закладів столиці, електронним документообігом користуються одиниці. Решта щодня від руки заповнюють стоси документів, які припадають пилом у шафах та на полицях.
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У МОЗ нарешті переглянули доцільність кожного з них і скасували непотрібні. Серед таких: талони на прийом до лікаря, карти амбулаторного пацієнта, книги записів викликів лікарів додому і медичні картки для студентів, вихованців дитсадків та школярів. Усе це – внутрішня медична документація, яку не слід плутати із тією, яка зберігається у пацієнтів.
Сенс не в тому, щоб замість паперу зберігати інформацію в комп'ютері. Головне – щоб ці відомості були дійсно потрібними, орієнтовані на пацієнта, а не на органи, що перевіряють,
– зазначив заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський.
Медогляди для дошкільнят та школярів не скасували, їм як і раніше видаватимуть стандартні довідки. Але персональні медичні дані не зберігатимуть у навчальних закладах, лише у лікарів та пацієнтів. І хоч наказ МОЗ набрав чинності 13 березня, скасовану документацію медики ще заповнюють. Кажуть, це як гальмівний шлях, потрібен час. А от деякі пацієнти до реформ у галузі медицини сприймають скептично. Серйозно зайнятись цим питанням обіцяють у профільному міністерстві, проте, скільки знадобиться часу – не відомо.