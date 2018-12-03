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      В Украине начали растамаживать "еробляхи": сколько получил бюджет Украины

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      Авто на еврономерах
      Авто на еврономерах / tvoemisto.tv

      За неделю действия закона в Украине растаможили 74 машины на еврономерах и пополнили бюджет более чем 4 миллионов гривен.

      Об этом сообщает пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

      Читайте также: Растаможка евроблях по новым правилам: дешевле или нет?

      Активно оформляли авто на черновицкой таможни. Там растаможили 55 машин.

      Теперь государственная казна уже пополнилась более чем на 4 миллиона гривен, а почти 200 тысяч из них – это штрафы за нарушение режима временного ввоза или транзита автомобилей, которые владельцы "евроблях" заплатили во время их оформления.

      8 ноября Верховна Рада одобрила закон об импорте и акцизе при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят с ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка. На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал скандальный закон о авто на еврономерах.

      Что предусматривает закон об автомобилях на иностранном регистрации: смотрите видео

       

      Теги: Новости Черновцов Государственная фискальная служба Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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