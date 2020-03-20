В Украине подсчитали, сколько денег из бюджета могут перенаправить на борьбу с коронавирусом
В Счетной палате подсчитали, что сейчас в государственном бюджете есть как минимум 5 миллиардов гривен, которые можно перенаправить на поддержку медицины и борьбу с коронавирусом. Глава Счетной палаты Валерий Пацкан отметил, что в условиях эпидемии каждая копейка из госбюджета должна использоваться эффективно.
Те 5 миллиардов гривен, которые сейчас можно перенаправить, могут пойти на защитные медицинские маски для населения, тест-ситемы, аппараты искусственной вентиляции легких, рассказал Пацкан. Об этом сообщает Счетная палата.
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Откуда могут перенаправить деньги:
- 1,4 миллиарда гривен – не распределенные деньги резервного фонда;
- 200 миллионов гривен – деньги, предусмотренные местным бюджетам на стабилизационную дотацию;
- 300 миллионов гривен – деньги на финансирование Бюро финансовых расследований, которое до сих пор не начало работу;
- 1,2 миллиарда гривен – возможность отсрочить расходы по госпрограмме "статистические наблюдения;
- 1,1 миллиарда гривен – деньги, которые удалось сэкономить на выплатах пособий, компенсаций и т.п;
- 600 миллионов гривен – возможность уменьшить расходы на поддержку реализации комплексной реформы государственного управления.
Всего в бюджете удалось найти не менее 5 миллиардов гривен, которые можно перенаправить. Это минимум, что Счетной палате удалось найти во время оперативного анализа госбюджета,
– подчеркнул Валерий Пацкан.
Кроме того, он призвал депутатов выступить за перенаправление денег из субвенций на первоочередные нужды регионов, в том числе приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения.
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