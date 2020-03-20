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      В Украине подсчитали, сколько денег из бюджета могут перенаправить на борьбу с коронавирусом

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      В Счетной палате подсчитали, что сейчас в государственном бюджете есть как минимум 5 миллиардов гривен, которые можно перенаправить на поддержку медицины и борьбу с коронавирусом. Глава Счетной палаты Валерий Пацкан отметил, что в условиях эпидемии каждая копейка из госбюджета должна использоваться эффективно.

      Те 5 миллиардов гривен, которые сейчас можно перенаправить, могут пойти на защитные медицинские маски для населения, тест-ситемы, аппараты искусственной вентиляции легких, рассказал Пацкан. Об этом сообщает Счетная палата.

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      Откуда могут перенаправить деньги:

      • 1,4 миллиарда гривен – не распределенные деньги резервного фонда;
      • 200 миллионов гривен – деньги, предусмотренные местным бюджетам на стабилизационную дотацию;
      • 300 миллионов гривен – деньги на финансирование Бюро финансовых расследований, которое до сих пор не начало работу;
      • 1,2 миллиарда гривен – возможность отсрочить расходы по госпрограмме "статистические наблюдения;
      • 1,1 миллиарда гривен – деньги, которые удалось сэкономить на выплатах пособий, компенсаций и т.п;
      • 600 миллионов гривен – возможность уменьшить расходы на поддержку реализации комплексной реформы государственного управления.

      Всего в бюджете удалось найти не менее 5 миллиардов гривен, которые можно перенаправить. Это минимум, что Счетной палате удалось найти во время оперативного анализа госбюджета,
      – подчеркнул Валерий Пацкан.

      Кроме того, он призвал депутатов выступить за перенаправление денег из субвенций на первоочередные нужды регионов, в том числе приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения.


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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Деньги Бюджет Бюджет 2020 Счотная палата
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