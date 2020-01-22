В Украине появились фальшивые 200-гривневые купюры

В Украине появились фальшивые деньги, которые трудно отличить от настоящих. Эксперты предостерегают украинцев от подделок, а в случае выявления поддельных денег советуют обращаться в полицию.

В Национальном банке Украины отметили, что качество подделок очень высоко, и крупные торговые сети не в состоянии выявить фальшивку. Поэтому узнать настоящие ли у вас купюры номиналом в 200 гривен можно только в банке. Об этом сообщает "Страна".

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Фальшивомонетчики повторили защитные элементы настоящих купюр, это:

Многотоновый водяной знак – портрет Леси Украинки имитирован на противоположной стороне белым цветом

В толще бумаги есть защитная лента, текст на ней читается;

Флуоресценцию ленты в ультрафиолете имитировали – голубой и желтый цвета приближены к оригиналу. Имитация флуоресценции ленты не совпадает с ее печатным изображением, которое видно в УФЛ в виде темной полосы;

Невидимые при дневном свете защитные волокна имитированы печатью, в УФЛ имеют красный и зеленый цвета флуоресценции, как и в настоящих купюр.

Национальный регулятор выделил несколько признаков, по которым можно определить поддельные банкноты:

На фальшивых деньгах изображен год выпуска 2014, в то время, когда на настоящих 200-гривневых купюрах – 2007.

Колористика фальшивых денег только приближена к настоящей.

Тактильно можно определить рельефность купюры, однако места тиснения не совпадают с изображением.

То же самое касается флуоресцентного изображения – оно присутствует, но не совпадает с изображением на бумаге.

Мошенникам не удалось сымитировать изменение цвета на лицевой стороне 200-гривневой купюры. Это также касается отсутствия имитации изображения номинала "200".

Все тексты мелким шрифтом можно прочитать лишь частично, или нельзя вообще.



Фальшивая купюра / Фото: strana.ua



Подделка / Фото: strana.ua

Эксперты предостерегают: не следует ничего покупать в неустановленных местах или обменивать деньги с рук – это увеличивает шансы стать жертвой мошенников.