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      В Украине появились фальшивые 200-гривневые купюры

      116 Читати новину українською
      Фальшивые 200 гривен / pt.depositphotos.com

      В Украине появились фальшивые деньги, которые трудно отличить от настоящих. Эксперты предостерегают украинцев от подделок, а в случае выявления поддельных денег советуют обращаться в полицию.

      В Национальном банке Украины отметили, что качество подделок очень высоко, и крупные торговые сети не в состоянии выявить фальшивку. Поэтому узнать настоящие ли у вас купюры номиналом в 200 гривен можно только в банке. Об этом сообщает "Страна".

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      Фальшивомонетчики повторили защитные элементы настоящих купюр, это:

      • Многотоновый водяной знак – портрет Леси Украинки имитирован на противоположной стороне белым цветом
      • В толще бумаги есть защитная лента, текст на ней читается;
      • Флуоресценцию ленты в ультрафиолете имитировали – голубой и желтый цвета приближены к оригиналу. Имитация флуоресценции ленты не совпадает с ее печатным изображением, которое видно в УФЛ в виде темной полосы;
      • Невидимые при дневном свете защитные волокна имитированы печатью, в УФЛ имеют красный и зеленый цвета флуоресценции, как и в настоящих купюр.

      Национальный регулятор выделил несколько признаков, по которым можно определить поддельные банкноты:

      • На фальшивых деньгах изображен год выпуска 2014, в то время, когда на настоящих 200-гривневых купюрах – 2007.
      • Колористика фальшивых денег только приближена к настоящей.
      • Тактильно можно определить рельефность купюры, однако места тиснения не совпадают с изображением.
      • То же самое касается флуоресцентного изображения – оно присутствует, но не совпадает с изображением на бумаге.
      • Мошенникам не удалось сымитировать изменение цвета на лицевой стороне 200-гривневой купюры. Это также касается отсутствия имитации изображения номинала "200".
      • Все тексты мелким шрифтом можно прочитать лишь частично, или нельзя вообще.

      Фальшиві 200 гривень
      Фальшивая купюра / Фото: strana.ua

      Фальшиві 200 гривень
      Подделка / Фото: strana.ua

      Эксперты предостерегают: не следует ничего покупать в неустановленных местах или обменивать деньги с рук – это увеличивает шансы стать жертвой мошенников.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Деньги Финансы
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