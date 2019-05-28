15:14
28 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гундяй строит по 8 храмов в сутки
      Вєсті Кремля
      22:47, 27 мая
      Вести.UA: Партия "Зважени" от Мосийчука. Украинская "Игра престолов"
      Вєсті.UA
      21:51, 27 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      В Украине тысячи проблемных предприятий, которые не приносят прибыли, – СМИ

      45 Читати новину українською
      Предприятия
      Предприятия / informator.news

      В Украине существует масса предприятий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют колоссальных вложений.

      Об этом сообщает сайт 24 канала в своем материале "Оставить нельзя продать: о украинские предприятиях-балласте и что с ними делать".

      Так, согласно данным, приведенным в материале, в Украине осталось почти 3,5 тысячи государственных предприятий. А на весь Евросоюз (28 стран) – их меньше 400.

      "При этом большая часть из этих 3,5 тысяч, не зависимо от того, где они и какие, находятся в заброшенном состоянии. Они теряют свою ликвидность, привлекательность, используются только для коррупционных схем – сообщается в материале.

      Кроме государственных предприятий, множество проблемных компаний-балласта находится и в частном секторе, и они  могут достаться инвесторам, в том числе, международным.

      С подобной проблемой столкнулась, например, компания "Метинвест", которой Антимонопольный комитет только после пяти лет рассмотрения дела дал разрешение на покупку Днепродзержинского коксохимического завода. Это едва ли не самый длинный случай вынесения решения АМКУ в истории Украины, сообщается в материале.

      "В результате, инвестор получил актив с достаточно изношенными батареями (коксовыми батареями – 24 канал), а инвестиции, в которых нуждается завод, имеют сегодня туманные сроки окупаемости. За последние пять лет вложения в завод ограничивались только минимальными затратами на ремонт для поддержания производственного процесса, а другие потребности, в том числе экологические, финансировались по остаточному принципу", – указывается в материале.

      Политолог Андрей Вигиринский говорит: "Возникает вопрос: зачем ему (инвестору) предприятие, в которое надо будет вложить сумму в миллионах долларов, чтобы довести технологические процессы производства до современных".

      Впрочем, даже после долгого ожидания и всех ограничений Метинвест не отказался и должен выполнить миссию по спасению актива.

      Также существует огромное количество малоликвидных сельскохозяйственных предприятий, отметил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

      "Среди проблемных сельскохозяйственных предприятий – кондитерские цеха, цеха по производству пива, заводы по производству вин и шампанских вин, водки и водочных изделий, свинофермы, молочные фермы, предприятия, которые производят муку, перерабатывают овощи и фрукты. Их очень много. Тех, которые еще отчитываются, дают какой-то годовой баланс, около полутысячи. Еще почти полтысячи – находятся в стадии ликвидации", – говорится в материале.

      blog_ava
      Петиция против отставки Зеленского набрала 26 тысяч подписей
      сегодня
      12574
      Теги: Инвестиции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР": в любом случае ничего хорошего Украине не сулит
      сегодня , 15:10 Информационный фронт уволил куратора "ЛДНР": в любом случае ничего хорошего Украине не сулит
      Злой Одессит 248
      Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      сегодня , 14:20 Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      Євгенія Мазур 1537
      "Мост Кличко" и его трещины: что нужно знать о строительстве и открытии
      сегодня , 13:47 "Мост Кличко" и его трещины: что нужно знать о строительстве и открытии
      273
      "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      сегодня , 12:17 "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      Блог Соцмережі 2172
      Роскошные дома на государственных землях: как чиновники захватывают территории Пущи-Водицы
      сегодня , 01:00 Роскошные дома на государственных землях: как чиновники захватывают территории Пущи-Водицы
      811
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук