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      В Украине уменьшились запасы газа

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      Запасы газа в украинских подземных хранилищах сократились до 19,3 миллиарда кубических метров / UATV

      По состоянию на 24 декабря объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 19,329 миллиарда кубических метров.

      Как сообщает УНН со ссылкой на данные "Укртрансгаза", в течение того времени газ в украинские подземные хранилища не закачивали. В то же время 24 декабря из подземных хранилищ газ не отбирали.

      Кроме того, согласно данным за 24 декабря, в Украину за сутки поступило из Словакии 4,52 миллиона кубических метров газа, из Венгрии – 5,37 миллиона кубических метров, из Польши – 0,74 миллиона кубических метров.

      Таким образом, так, украинские подземные хранилища газа сегодня заполнены на 62%.

      Справка! Если не учитывать оккупированный Крым, в Украине действуют 12 подземных газовых хранилищ общей активной емкостью 31 миллиард кубических метров.

      В начале декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что Украина является полностью обеспеченной "и газом, и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму". Поэтому по его словам, энергетический кризис не грозит.

      Кроме того, в начале октября стало известно, что Украина закачала в подземные хранилища рекордные запасы газа, а именно 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов кубических метров.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Газ Нафтогаз
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