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В Украине "зависли" грузовые перевозки, потому что "Укрзализныця" не может справиться, – нардепы

50 Читати новину українською
Железнодорожные грузовые перевозки
Железнодорожные грузовые перевозки / 5.ua

В "Укрзализныце" глобально не хватает подвижного состава для перевозки грузов. Перевозки промышленников и аграриев просто "зависли".

Об этом сообщает "5 канал".

По словам журналистов, о нехватке локомотивов для перевозки грузов уже неоднократно заявляли профильные ассоциации – зерновиков, производителей цемента, металлургов, химиков. Однако критическая ситуация на железной дороге не меняется для всех участников рынка, заявил в парламенте народный депутат Михаил Бондарь.

"Это проблема не только для шахтеров, энергетиков, это критическая проблема абсолютно для всех грузоотправителей... Отсутствие в достаточном количестве тягового подвижного состава не позволяет обеспечить в достаточном количестве потребности промышленности в транспортных услугах, приводит к существенным задержкам доставки грузов, срыву экспортных контрактов, недостаточному обеспечению топливом теплоэлектростанций", – заявил нардеп.

Эксперты подсчитали: сейчас на рынке не хватает около 150 локомотивов. А те, что есть – постоянно нуждаются в ремонте, который тоже каждый раз затягивается из-за срыва тендеров. Заявленная "железкой" покупка 30-ти локомотивов проблему не решит, говорится в сюжете. Железной дороге прогнозируют коллапс.

"Мы приближаемся к третьему и четвертому кварталам, когда соединяются потоки зерновых, которые будут идти на экспорт, и железорудного сырья вместе с импортными грузопотоками угля. Сейчас нет ни одного пикового сезона по одному из ключевых грузов, а проблемы уже большие", – заявил в сюжете эксперт центра транспортных стратегий Андрей Шкляр.

Для оперативного реагирования на отраслевые проблемы инициируется создание постоянно действующей комиссии при Кабинете министров, говорится в материале.

Теги: Укрзализниця металургия Финансы
Источник: 24 Канал
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