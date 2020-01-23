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      В Украине создадут международный арбитраж для инвесторов: что известно

      17 Читати новину українською
      В Украине создадут международный арбитраж для инвесторов / pinterest.ru

      В Украине создадут международный арбитражный суд. Он будет рассматривать инвестиционные требования инвесторов, вложивших в экономику страны до 10 миллионов долларов.

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Давосе рассказал, что в целом правительство введет целый ряд инвестиционных гарантий.

      К теме: Как инвесторы восприняли месседжи Зеленского в Давосе

      Политик пояснил, что международный арбитраж пригодится для решения меньших инвестиционных требований, которые в противном случае были бы чрезмерно дорогими для того, чтобы быть переданными в арбитраж.

      Кроме этого инвесторам, которые вложат в приватизацию более 10 миллионов долларов, предоставят налоговые каникулы по налогу на прибыль на 5 лет. Об этом ранее также заявлял Владимир Зеленский.

      Гончарук также отметил новую программу для инвесторов Investment nanny. Каждый инвестор, который приведет в Украину более 100 миллионов долларов, получит персонального менеджера. Больше о программе – по ссылке.

      Справка. На Всемирный экономический форум в Давосе поехала украинская делегация: президент Владимир Зеленский, премьер Гончарук и два десятка народных депутатов. Список – по ссылке.

      Что известно о Всемирном экономическом форуме в Давосе?
      Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария).

      Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Алексей Гончарук Бизнес Деньги Инвестиции Инвестиции Давос 2020
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