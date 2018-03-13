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В Запорожье загорелся трамвай с пассажирами: фото и видео с места пожара

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Пожар в трамвае в Запорожье
Пожар в трамвае в Запорожье / Фото из открытых источников

В среду, 13 марта, на конечной остановке городского транспорта по улице Магистральная в Запорожье произошло возгорание в трамвае.

Возгорание произошло в 06:45, передает ГСЧС в Запорожской области.

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"Горела кабина водителя трамвая, который состоит из одного вагона. Пассажиры, которые находились внутри, самостоятельно вышли до прибытия подразделений ГСЧС", – говорится в сообщении.

Никто из пассажиров не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Сейчас проводится расследование происшествия.

Спасатели привлекли 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Пожежа в трамваї у Запоріжжі
Пожар в трамвае в Запорожье

Смотрите видео пожара в трамвае в Запорожье

Напомним, в четверг, 1 марта, в российском городе Раменское утром в многоквартирном жилом доме произошел крупный пожар.

Теги: ГСЧС Новости Украины Пожар Транспорт Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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