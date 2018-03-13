В Запорожье загорелся трамвай с пассажирами: фото и видео с места пожара
В среду, 13 марта, на конечной остановке городского транспорта по улице Магистральная в Запорожье произошло возгорание в трамвае.
Возгорание произошло в 06:45, передает ГСЧС в Запорожской области.
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"Горела кабина водителя трамвая, который состоит из одного вагона. Пассажиры, которые находились внутри, самостоятельно вышли до прибытия подразделений ГСЧС", – говорится в сообщении.
Никто из пассажиров не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Сейчас проводится расследование происшествия.
Спасатели привлекли 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
Пожар в трамвае в Запорожье
Смотрите видео пожара в трамвае в Запорожье
Напомним, в четверг, 1 марта, в российском городе Раменское утром в многоквартирном жилом доме произошел крупный пожар.