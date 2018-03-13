В Запорожье загорелся трамвай с пассажирами: фото и видео с места пожара

В среду, 13 марта, на конечной остановке городского транспорта по улице Магистральная в Запорожье произошло возгорание в трамвае.

Возгорание произошло в 06:45, передает ГСЧС в Запорожской области.

Читайте также: На Харьковщине машина врезалась в грузовик и загорелась: много погибших

"Горела кабина водителя трамвая, который состоит из одного вагона. Пассажиры, которые находились внутри, самостоятельно вышли до прибытия подразделений ГСЧС", – говорится в сообщении.

Никто из пассажиров не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Сейчас проводится расследование происшествия.

Спасатели привлекли 2 единицы техники и 8 человек личного состава.



Пожар в трамвае в Запорожье

Смотрите видео пожара в трамвае в Запорожье

Напомним, в четверг, 1 марта, в российском городе Раменское утром в многоквартирном жилом доме произошел крупный пожар.