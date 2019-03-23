13:42
23 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России вместо денежной премии – похвала. Ноу-хау с мощами
      Вєсті Кремля
      22:20, 22 марта
      Вести.UA: Упрямый "оппоблоковец". Кума Путина о языке
      Вєсті.UA
      21:06, 22 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      В Житомирской области построят семь солнечных электростанций

      36 Читати новину українською
      В Житомирской области построят семь солнечных электростанций
      В Житомирской области построят семь солнечных электростанций / smarteco.biz.ua

      В Житомирской области подписали меморандум на реализацию проектов строительства солнечных электростанций. Поэтому за средства инвесторов появятся семь СЭС общей мощностью 245 мегаватт.

      Несмотря на то, что Житомирщина является северной областью, инвесторов заинтересовал бизнес-климат региона. Поэтому после этапов общественных слушаний и решения организационных вопросов начнется строительство СЭС. Об этом сообщили на сайте Житомирской ОГА.

      Читайте также: В Хмельницкой области заработала вторая крупнейшая солнечная электростанция

      Планируется, что промышленные солнечные электростанции появятся в Лугинском, Коростенском, Хорошевском, Любарском, Брусиловском, Малинском и Чудновском районах.

      В целом в строительстве будут участвовать такие компании: Altostrata Energy Limited (Ирландия), Upgrade Energy (Бельгия), Better Energy Energo P/S, Modus Energy International, B.V. LLC (Литва), GESS (США).

      В ведомстве отметили, что уже заключили предварительный договор с "Укрэнерго" по продаже электроэнергии.

      Стоит отметить, что в последние годы рынок возобновляемой энергетики в Украине стремительно развивается. Зарубежные компании инвестируют большие суммы в строительство новых солнечных и ветряных электростанций. В частности, недавно в Виннице открыли отечественный завод по изготовлению солнечных панелей. Это означает, что отныне Украина сможет производить 100% составляющих солнечных электростанций и обеспечивать внутренний рынок.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 23 марта: в некоторые области возвращается мокрый снег
      сегодня
      1223
      Теги: Новости Украины Возобновляемая энергетика Солнечная энергетика Строительство Житомирская область Новости Житомира Инвестиции
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      сегодня , 12:01 Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      Альона Захарова 77
      140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      сегодня , 12:00 140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      Злой Одессит 812
      Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      сегодня , 09:00 Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      Іван Яковина 400
      Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту
      сегодня , 08:40 Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту
      Артем Овдієнко 279
      Украина выстрадала ничью в матче с Португалией: видео
      сегодня , 08:10 Украина выстрадала ничью в матче с Португалией: видео
      2048
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Шевченко будет работать экспертом на 10-ти матчах чемпионата Италии – стали известны детали контракта
       3 сентября 2018 , 23:25
      Дизельгейт затронул Audi и Opel – откажутся ли они от дизельных моторов?
       17 октября 2018 , 10:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук