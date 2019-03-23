В Житомирской области построят семь солнечных электростанций

В Житомирской области подписали меморандум на реализацию проектов строительства солнечных электростанций. Поэтому за средства инвесторов появятся семь СЭС общей мощностью 245 мегаватт.

Несмотря на то, что Житомирщина является северной областью, инвесторов заинтересовал бизнес-климат региона. Поэтому после этапов общественных слушаний и решения организационных вопросов начнется строительство СЭС. Об этом сообщили на сайте Житомирской ОГА.

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Планируется, что промышленные солнечные электростанции появятся в Лугинском, Коростенском, Хорошевском, Любарском, Брусиловском, Малинском и Чудновском районах.

В целом в строительстве будут участвовать такие компании: Altostrata Energy Limited (Ирландия), Upgrade Energy (Бельгия), Better Energy Energo P/S, Modus Energy International, B.V. LLC (Литва), GESS (США).

В ведомстве отметили, что уже заключили предварительный договор с "Укрэнерго" по продаже электроэнергии.

Стоит отметить, что в последние годы рынок возобновляемой энергетики в Украине стремительно развивается. Зарубежные компании инвестируют большие суммы в строительство новых солнечных и ветряных электростанций. В частности, недавно в Виннице открыли отечественный завод по изготовлению солнечных панелей. Это означает, что отныне Украина сможет производить 100% составляющих солнечных электростанций и обеспечивать внутренний рынок.