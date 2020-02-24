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      Вблизи школы в Днепре произошла стрельба: полиция ввела план "Сирена"

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      В Днепре на улице Титова произошла стрельба. Огонь открыли злоумышленники, которых остановила полиция. Инцидент произошел возле школы №89 вечером 24 февраля.

      Как пишет издание "Днепр оперативный" со ссылкой на очевидцев, неподалеку пересечения улицы Титова и проспекта Александра Поля полиция остановила два черных внедорожника, которых в народе называют "Гелендеваген", и еще одно авто. В итоге с одного из автомобилей открыли стрельбу. Свидетели говорят о нескольких выстрелах.

      После внедорожники скрылись на высокой скорости. Всех участников инцидента сейчас разыскивает полиция. Кроме того, в Днепре правоохранители объявили план-перехвате "Сирена".

      Между тем в сети появилось видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть, как человек из пистолета расстреливает людей. СМИ пишут, что сейчас там – очень много полиции.

      Смотрите видео стрельбы на Титова в Днепре

      Новость дополняется

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Полиция Стрельба Новости Днепра Новости Украины
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