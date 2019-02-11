Великобритания подписала соглашение о Brexit с одной из европейских стран

Великобритания и Швейцария подписали документ, согласно которому регулируются отношения между странами после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

В швейцарском правительстве отметили, что соглашение между странами "дублирует большинство торговых соглашений с ЕС, которые сейчас определяют взаимоотношения между Швейцарией и Соединенным Королевством", пишет Fox News.

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Документ подписали в Берне. Он согласовывает преимущественно экономические вопросы между Британией и Швейцарией, которая, напомним, не является страной-членом ЕС. Речь идет о свободной торговле, госзакупках, сфере сельского хозяйства, борьбе с с мошенничеством.

Коротко о том, что сейчас происходит с Brexit:

Почему британскому правительству не нравится согласованный с ЕС документ о Brexit?

Все банально просто – условия выхода из ЕС не такие, как хотелось бы. Хотя самой Терезе Мэй они по душе, потому что именно она о них и договаривалась. А вот ни парламент страны, ни правительство не в восторге. Члены последнего даже угрожают массовыми отставками. Бывший глава британского МИД Борис Джонсон назвал отклонение парламентом соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза шансом для премьер-министра Терезы Мэй договориться о более выгодной сделке. В частности, речь идет о более долгом сроке уплаты "льготной пошлины" Евросоюзу при экспорте и урегулировании вопроса о границе с ЕС в Ирландии. Также после Brexit Великобритания будет иметь финансовые обязательства в отношении 74 европейских учреждений.

Поэтому встал вопрос о выходе из ЕС без соглашения. Это означало бы, что на головы британцев в очень короткий промежуток времени рухнули бы вопросы экпорта в страны ЕС, движения финансов, пересечения границы с Евросоюзом, условия пребывания там британских граждан и др.

Так, Мэй выступила в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) с речью по Brexit. В итоге чиновница так и не представила ни одного конкретного "плана Б", однако сделала несколько заявлений относительно дальнейших обсуждений этого вопроса с Европейским Союзом.

Во время выступления руководительница британского правительства Мэй повторила, что предложение по второму референдуму не набирает большинства в палате общин. По ее словам, наиболее реалистичная возможность избежать "обвального" выхода Британии из ЕС в конце марта – это проголосовать за договор о выходе, согласованный ее правительством и ЕС. Кроме того, Мэй считает нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта 2019 года на более поздний срок. Как подчеркнула она, это не исключит вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, а лишь отложит проблему.

В конце концов, британский парламент проголосовал за поправку, исключающую Brexit без соглашения с Брюсселем. Парламентарии также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС c 29 марта на конец 2019 года. Вместе с тем, евродепутат от польской партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий заявил, что владеет достоверной информацией о Brexit.Так, по его словам, Великобритания не выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года, как планировалось ранее. Вероятно, это произойдет почти через год – 1 января 2020 года.

Следовательно, ситуация с Brexit фактически зашла в тупик.