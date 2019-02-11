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      Великобританія підписала угоду про Brexit з однією з європейських країн

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      Тереза Мей
      Тереза Мей / Getty Images

      Великобританія і Швейцарія підписали документ, згідно з яким врегульовуються відносини між країнами після виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу.

      У швейцарському уряді зазначили, що угода між країнами "дублює більшість торговельних угод з ЄС, які нині визначають взаємини між Швейцарією та Сполученим Королівством", пише Fox News.

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      Документ підписали у Берні. Він погоджує переважно економічні питання між Британією та Швейцарією, яка, нагадаємо, не є країною-членом ЄС. Йдеться про вільну торгівлю, держзакупівлі, сферу сільського господарства, боротьбу з з шахрайством.

      Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:

      Чому британському уряду не подобається погоджений з ЄС документ про Brexit?

      Все банально просто – умови виходу з ЄС не такі, як хотілося б. Хоча самій Терезі Мей вони до душі, бо саме вона про них і домовлялась. А от ні парламент країни, ні уряд не у захваті. Члени останнього навіть погрожують масовими відставками. Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон назвав відхилення парламентом угоди про умови виходу країни з Євросоюзу шансом для прем'єр-міністра Терези Мей домовитися про більш вигідну угоду. Зокрема, йдеться про довший термін сплати "пільгового мита" Євросоюзу при експорті і врегулювання питання щодо кордону з ЄС в Ірландії. Також після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ.

      Тож постало питання про вихід з ЄС без угоди. Це означало б, що на голови британців у дуже короткий проміжок часу рухнули б питання екпорту до країн ЄС, руху фінансів, перетинання кордону з Євросоюзом, умови перебування там британський громадян тощо.

      Так, Мей виступила у Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) з промовою щодо Brexit. У підсумку чиновниця так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв щодо подальших обговорень цього питання з Європейським Союзом.

      Під час виступу очільниця британського уряду Мей повторила, що пропозиція щодо другого референдуму не набирає більшості в палаті громад. За її словами, найбільш реалістична можливість уникнути "обвального" виходу Британії з ЄС наприкінці березня – це проголосувати за договір про вихід, узгоджений її урядом і ЄС. Крім того, Мей вважає недоцільним перенесення дати Brexit з 29 березня 2019 року на більш пізній термін. Як підкреслила вона, це не виключить варіант виходу Британії з ЄС без угоди, а лише відкладе проблему.

      Зрештою, британський парламент проголосував за поправку, яка виключає Brexit без угоди з Брюсселем. Парламентарії також проголосували проти перенесення дати виходу Великобританії з ЄС c 29 березня на кінець 2019 року. Разом з тим, євродепутат від польської партії "Право і справедливість" Ришард Чарнецький заявив, що володіє достовірною інформацією щодо Brexit.Так, за його словами, Великобританія не вийде зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року, як планувалось раніше. Ймовірно, це станеться майже за рік – 1 січня 2020 року.

      Відтак, ситуація із Brexit фактично зайшла у глухий кут.

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      Теги: Новини політики Великобританія Brexit Швейцарія
      Джерело: 24 Канал
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