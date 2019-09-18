Верховная Рада забрала у Антикоррупционного суда свыше трех тысяч дел: почему это важно

Верховная Рада разгрузила работу Антикоррупционного суда. Народные депутаты внесли изменения в закон и забрали у него более трех тысяч дел. Теперь там останутся только те дела, которые подследственны НАБУ и САП.

С начала работы Высший антикоррупционный суд должен был получить в наследство более 3,5 тысяч дел, которые бы рассматривали только 38 судей.

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"На этот суд возложили все дела, которые касаются коррупции. То есть начиная от небольшой взятки, какого-то мелкого чиновника и заканчивая топ-коррупционерами", – рассказала народный депутат от "Голоса" Александра Устинова

Однако должен был бы взяться только за дела о топ-коррупции, которые подследственны Национальному антикоррупционному бюро. Их всего две сотни. Такой "сюрприз" новым судьям оставила Верховная Рада 8 созыва. Голосуя более года назад, законопроект во втором чтении бывшие нардепы своей поправкой нагрузили Антикоррупционный суд тысячами мелких дел.

Очень много людей, которые раньше сидели в Верховной Раде, не хотели, чтобы этот суд работал эффективно, потому что он как раз должен был судить бывших или действующих народных депутатов, топ-чиновников, министров и заместителей министров,

– добавила Александра Устинова.

Нагрузив профильный суд совсем непрофильными делами, первые приговоры против таких резонансных чиновников как экс-глава ДФС Роман Насиров или бывший нардеп Николай Мартыненко, могли вынести лишь через несколько лет. Исправить это пытался Президент Украины Владимир Зеленский, как только получил полномочия, но его инициативу даже не рассмотрели. За законопроект взялись только сейчас.

Это законопроект, который позволит антикоррупционному суду сфокусироваться исключительно на делах высокопоставленной коррупции, – заявила председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной деятельности Анастасия Красносельская..

Все остальные дела будут рассматривать общие суды. Судьи Антикоррупционного суда смогут сконцентрироваться на скандальных делах Романа Насирова, Николая Мартыненко, Борислава Розенблата и даже апелляцию Геннадия Труханова. Однако первые приговоры в созданном суде обещают не раньше следующего года.



Работа Антикоррупционного суда / Инфографика 24 канала