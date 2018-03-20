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Весенние каникулы 2018 в Украине: сколько будут отдыхать школьники

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Весенние каникулы 2018 в Украине
Весенние каникулы 2018 в Украине / unsplash

Весенние каникулы 2018 в Украине традиционно будут продолжаться одну неделю. Но в этом году почти сразу после каникул дети будут иметь дополнительные выходные по случаю праздника. Когда начнутся весенние каникулы 2018 у школьников в Украине и сколько всего без дополнительных выходных – читайте в материале.

Весенние каникулы 2018 в Украине

Традиционно в Украине весенние каникулы приходятся на последнюю неделю марта. В 2018 году весенние каникулы в школах продлятся с 26 марта по 1 апреля включительно. Учебный процесс возобновится 2 апреля 2018 года.

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Уже через пять дней обучения начнутся выходные на Пасху 2018. В этом году Пасха приходится на 8 апреля – воскресенье. Дополнительным выходным также будет 9 апреля, поэтому ученики будут отдыхать три дня подряд.

В мае школя будут отдыхать 1 и 2 мая в связи с Международным днем ​​труда. День Святой Троицы в 2018 году приходится на 27 мая – воскресенье. Выходной переносится на понедельник – 28 мая.

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Летние каникулы начнутся с 1 июня и продлятся по 31 августа включительно.

Добавим, что даты каникул только рекомендуются Министерством образования, а окончательное решение о сроках и продолжительности каникул принимают учебные заведения, поэтому отдыхать дети в разных школах и разных регионов в разное время, однако в исключительно рекомендованных рамках.

Весняні канікули 2018 в Україні
Весенние каникулы 2018 в Украине

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школах и других учебных заведениях возможные по следующим причинам:

– Низкая температура воздуха – минус 25 градусов для начальной школы; минус 28 градусов – для средней школы; минус 30 градусов – для учеников 10 и 11 классов.

– Низкая температура в учебных классах: при температуре воздуха в учебных помещениях ниже 18 градусов проводить занятия запрещается.

– Карантин и превышение порога заболеваемости: карантин может быть объявлен в отдельной школе, отдельном районе, городе или области из-за превышение эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества учащихся.

Теги: LifeStyle Новости Украины Образование Дети Реформа образования Министерство образования и науки Украины отдых
Источник: 24 Канал
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