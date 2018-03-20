Каникулы в Украине 2017 – 2018: расписание всех дат, когда будут отдыхать школьники

Учебный год в школах в Украине традиционно начался 1 сентября 2017 года и продлится до 30 мая 2018 года, правда его распределили на триместры, поэтому в целом будет 6 периодов обучения и столько же каникул.

Заметим, что каждый триместр продлится около 5-6 недель, после чего будут недельные каникулы. Исключение лишь составят новогодние (2 недели) и летние (3 месяца) каникулы.

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Всего в течение 2017-2018 учебного года будет 167 учебных дней и 106 выходных на протяжении 5-дневной учебной недели.

Сентябрь 2017 года: всего дней – 30 учебных дней – 21 выходных дней – 9.



Октябрь: всего дней – 31 учебных дней – 20 выходных дней – 11.



Ноябрь: всего дней – 30 учебных дней – 19 выходных дней – 11.



Декабрь: всего дней – 31 учебных дней – 16 выходных дней – 15.



Январь 2018 года: всего дней – 31 учебных дней - 18 выходных дней – 13.



Февраль: всего дней – 28 учебных дней – 19 выходных дней – 9.



Март: всего дней – 31 учебных дней – 16 выходных дней – 15.



Апрель: всего дней – 30 учебных дней – 21 выходных дней – 9.



Май: всего дней – 31 учебных дней – 17 выходных дней – 14.

Впервые ученики школ должны пойти отдыхать в октябре. В общем осенью они на каникулы пойдут дважды – следующий недельный отдых ожидается в ноябре.

Каникулы в 2017/18 годах согласно рекомендациям Минобразования:

1 триместр/осенние каникулы – с 2 по 8 октября включительно;

2 триместр/осенние каникулы 2 этап – с 17 по 23 ноября включительно;

3 триместр/зимние каникулы – с 27 декабря по 8 января включительно;

4 триместр/зимние каникулы 2 этап – с 21 по 27 февраля;

5 триместр/весенние каникулы – с 10 по 16 апреля включительно;

6 триместр/летние каникулы – с 1 июня по 31 августа включительно.



Выходные и каникулы в школах в 2017 году

Кроме того, предусмотрены дополнительные каникулы для первоклассников, которые могут быть ввести с 17 по 25 февраля 2018 года.

Также учащиеся учебных заведений Украины будут иметь еще один выходной в понедельник, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье, поэтому в целом у школьников будет еще 11 выходных дней по случаю праздников.

Праздничные выходные дни в учебном году 2017-2018:

Новый год – 1 января;

Рождество Христово – 7 января;

Международный женский день – 8 марта;

Пасха – 8 апреля;

Международный день труда – 1и 2 мая;

День Победы во Второй мировой войне – 9 мая;

Троица – 27 мая;

День Конституции Украины – 28 июня;

День Независимости Украины – 24 августа;

День Защитника Отечества – 14 октября.

Добавим, что даты каникул только рекомендуются министерством образования, а окончательное решение о сроках и продолжительности каникул принимают учебные заведения, поэтому отдыхать дети разных школ и разных регионов будут в разное время, однако в исключительно рекомендованных рамках.

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Каникулы и выходные в 2018 году

Дополнительные каникулы или переноса сроков каникул в школах и других учебных заведениях возможные по следующим причинам:

– Низкая температура воздуха – минус 25 градусов для начальной школы; минус 28 градусов – для средней школы; минус 30 градусов – для учеников 10 и 11 классов.

– Низкая температура в учебных классах: при температуре воздуха в учебных помещениях ниже 18 градусов проводить занятия запрещается.

– Карантин и превышение порога заболеваемости: карантин может быть объявлен в отдельной школе, отдельном районе, городе или области за превышение эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества учащихся.