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Канікули в Україні 2017 – 2018: розклад усіх дат, коли відпочиватимуть школярі

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Канікули в школах України 2017 – 2018: навчання тепер відбуватиметься за триместрами
Канікули в школах України 2017 – 2018: навчання тепер відбуватиметься за триместрами / "Единственная"

Навчальний рік у школах в Україні традиційно розпочався 1 вересня 2017 року та триватиме до 30 травня 2018-го, щоправда його розподілили на триместри, відтак загалом буде 6 періодів навчання та стільки ж канікул.

Зауважимо, що кожен триместр триватиме близько 5-6 тижнів, після чого будуть тижневі канікули. Виняток лише становитимуть новорічні (2 тижні) та літні (3 місяці) канікули.

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Всього протягом 2017-2018 навчального року буде 167 навчальних днів і 106 вихідних за 5-денного навчального тижня.

Вересень 2017 року: всього днів – 30, навчальних днів – 21, вихідних днів – 9.

Жовтень: всього днів – 31, навчальних днів – 20, вихідних днів – 11.

Листопад: всього днів – 30, навчальних днів – 19, вихідних днів – 11.

Грудень: всього днів – 31, навчальних днів – 16, вихідних днів – 15.

Січень 2018 року: всього днів – 31, навчальних днів – 18, вихідних днів – 13.

Лютий: всього днів – 28, навчальних днів – 19, вихідних днів – 9.

Березень: всього днів – 31, навчальних днів – 16, вихідних днів – 15.

Квітень: всього днів – 30, навчальних днів – 21, вихідних днів – 9.

Травень: всього днів – 31, навчальних днів – 17, вихідних днів – 14.

Вперше учні шкіл мають піти відпочивати у жовтні. Загалом восени вони на канікули підуть двічі – наступний тижневий відпочинок очікується у листопаді.

Канікули в 2017/18 роках відповідно до рекомендацій Міносвіти:

1 триместр/осінні канікули – з 2 по 8 жовтня включно;

2 триместр/осінні канікули 2 етап – з 17 по 23 листопада включно;

3 триместр/зимові канікули – з 27 грудня по 8 січня включно;

4 триместр/зимові канікули 2 етап – з 21 по 27 лютого;

5 триместр/весняні канікули – з 10 по 16 квітня включно;

6 триместр/літні канікули – з 1 червня по 31 серпня включно.

Канікули, школа, освіта, вихідні
Вихідні та канікули у школах у 2017 році

Крім того, передбачено додаткові канікули для першокласників, які можуть бути запроваджені з 17 по 25 лютого 2018 року.

Також учні навчальних закладів України матимуть ще один вихідний у понеділок, якщо святковий день припадає на суботу або неділю, відтак загалом у школярів буде ще 11 вихідних днів з нагоди свят.

Святкові вихідні дні у навчальному році 2017-2018:

Новий рік – 1 січня;

Різдво Христове – 7 січня;

Міжнародний жіночий день – 8 березня;

Великдень – 8 квітня;

Міжнародний день праці – 1 та 2 травня;

День Перемоги у Другій світовій війні – 9 травня;

Трійця – 27 травня;

День Конституції України – 28 червня;

День Незалежності України – 24 серпня;

День Захисника Вітчизни – 14 жовтня.

Додамо, що дати канікул тільки рекомендуються Міністерством освіти, а остаточне рішення про терміни та тривалість канікул ухвалюють навчальні заклади, відтак відпочиватимуть діти різних шкіл та різних регіонів у різний час, однак у виключно рекомендованих рамках.

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Канікули, школа, освіта, вихідні
Канікули та вихідні у 2018 році

Додаткові канікули або перенесення термінів канікул в школах та інших навчальних закладах можливі з таких причин:

– Низька температура повітря – мінус 25 градусів для початкової школи; мінус 28 градусів – для середньої школи; мінус 30 градусів – для учнів 10 та 11 класів.

– Низька температура в навчальних класах: за температури повітря в навчальних приміщеннях нижче +18 градусів проводити заняття забороняється.

– Карантин і перевищення порога захворюваності: карантин може бути оголошено в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності в 25% від загальної кількості учнів.

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Новини України Публікації Статті Освіта Діти відпочинок Реформа освіти
Джерело: 24 Канал
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