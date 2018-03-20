Канікули в Україні 2017 – 2018: розклад усіх дат, коли відпочиватимуть школярі
Навчальний рік у школах в Україні традиційно розпочався 1 вересня 2017 року та триватиме до 30 травня 2018-го, щоправда його розподілили на триместри, відтак загалом буде 6 періодів навчання та стільки ж канікул.
Зауважимо, що кожен триместр триватиме близько 5-6 тижнів, після чого будуть тижневі канікули. Виняток лише становитимуть новорічні (2 тижні) та літні (3 місяці) канікули.
Читайте також: Весняні канікули 2018 в Україні: скільки будуть відпочивати школярі
Всього протягом 2017-2018 навчального року буде 167 навчальних днів і 106 вихідних за 5-денного навчального тижня.
Вересень 2017 року: всього днів – 30, навчальних днів – 21, вихідних днів – 9.
Жовтень: всього днів – 31, навчальних днів – 20, вихідних днів – 11.
Листопад: всього днів – 30, навчальних днів – 19, вихідних днів – 11.
Грудень: всього днів – 31, навчальних днів – 16, вихідних днів – 15.
Січень 2018 року: всього днів – 31, навчальних днів – 18, вихідних днів – 13.
Лютий: всього днів – 28, навчальних днів – 19, вихідних днів – 9.
Березень: всього днів – 31, навчальних днів – 16, вихідних днів – 15.
Квітень: всього днів – 30, навчальних днів – 21, вихідних днів – 9.
Травень: всього днів – 31, навчальних днів – 17, вихідних днів – 14.
Вперше учні шкіл мають піти відпочивати у жовтні. Загалом восени вони на канікули підуть двічі – наступний тижневий відпочинок очікується у листопаді.
Канікули в 2017/18 роках відповідно до рекомендацій Міносвіти:
1 триместр/осінні канікули – з 2 по 8 жовтня включно;
2 триместр/осінні канікули 2 етап – з 17 по 23 листопада включно;
3 триместр/зимові канікули – з 27 грудня по 8 січня включно;
4 триместр/зимові канікули 2 етап – з 21 по 27 лютого;
5 триместр/весняні канікули – з 10 по 16 квітня включно;
6 триместр/літні канікули – з 1 червня по 31 серпня включно.
Вихідні та канікули у школах у 2017 році
Крім того, передбачено додаткові канікули для першокласників, які можуть бути запроваджені з 17 по 25 лютого 2018 року.
Також учні навчальних закладів України матимуть ще один вихідний у понеділок, якщо святковий день припадає на суботу або неділю, відтак загалом у школярів буде ще 11 вихідних днів з нагоди свят.
Святкові вихідні дні у навчальному році 2017-2018:
Новий рік – 1 січня;
Різдво Христове – 7 січня;
Міжнародний жіночий день – 8 березня;
Великдень – 8 квітня;
Міжнародний день праці – 1 та 2 травня;
День Перемоги у Другій світовій війні – 9 травня;
Трійця – 27 травня;
День Конституції України – 28 червня;
День Незалежності України – 24 серпня;
День Захисника Вітчизни – 14 жовтня.
Додамо, що дати канікул тільки рекомендуються Міністерством освіти, а остаточне рішення про терміни та тривалість канікул ухвалюють навчальні заклади, відтак відпочиватимуть діти різних шкіл та різних регіонів у різний час, однак у виключно рекомендованих рамках.
Читайте також: Закон про освіту: реакція країн-сусідів і що тепер робити Україні
Канікули та вихідні у 2018 році
– Низька температура повітря – мінус 25 градусів для початкової школи; мінус 28 градусів – для середньої школи; мінус 30 градусів – для учнів 10 та 11 класів.
– Низька температура в навчальних класах: за температури повітря в навчальних приміщеннях нижче +18 градусів проводити заняття забороняється.
– Карантин і перевищення порога захворюваності: карантин може бути оголошено в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності в 25% від загальної кількості учнів.