Ветеран АТО учит женщин самообороне в Харькове: красноречивые фото и видео

В Харькове ветеран войны организовал курсы женской самообороны. Девушки учатся рукопашному бою, правильному пользованию холодным оружием и стрельбе.

Обучение начал харьковчанин Игорь Пушкарев. Мужчина отправился в зону АТО добровольцем еще во время первой волны мобилизации. 2,5 года был на передовой во многих горячих точках Донбасса, в частности, оборонял Широкино, Гранитное, Счастье и другие населенные пункты.

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"После того, как я принимал участие в боевых действиях, для меня самой страшной мыслью было не то, что может произойти со мной на передовой, а то, что может произойти с моими близкими, моей женой в городе", – пояснил основатель стресс-системы по самообороне для женщин.



Игорь Пушкарев / Скриншот из видео

Улучшить навыки самообороны на занятиях могут как подростки, так и люди старшего возраста. Часто приходят люди после уже пережитых нападений.

Первое, что учит тренер – не растеряться в форс-мажорной ситуации. Что интересно, вместо экзамена у учениц имитация реального боя.



Девушки учатся рукопашному бою / фото Татьяны Черкасовой



Главное – не растеряться в форс-мажорной ситуации / Фото Татьяны Черкасовой

Курсы по самообороне посетили уже несколько сотен женщин.



Посещать занятия могут женщины разного возраста / Фото Татьяны Черкасовой