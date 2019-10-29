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      Ветеран АТО учит женщин самообороне в Харькове: красноречивые фото и видео

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      В Харькове ветеран войны организовал курсы женской самообороны. Девушки учатся рукопашному бою, правильному пользованию холодным оружием и стрельбе.

      Обучение начал харьковчанин Игорь Пушкарев. Мужчина отправился в зону АТО добровольцем еще во время первой волны мобилизации. 2,5 года был на передовой во многих горячих точках Донбасса, в частности, оборонял Широкино, Гранитное, Счастье и другие населенные пункты.

      К слову: Ветераны АТО показали трогательное представление: фото и видео

      "После того, как я принимал участие в боевых действиях, для меня самой страшной мыслью было не то, что может произойти со мной на передовой, а то, что может произойти с моими близкими, моей женой в городе", – пояснил основатель стресс-системы по самообороне для женщин.


      Игорь Пушкарев / Скриншот из видео

      Улучшить навыки самообороны на занятиях могут как подростки, так и люди старшего возраста. Часто приходят люди после уже пережитых нападений.

      Первое, что учит тренер – не растеряться в форс-мажорной ситуации. Что интересно, вместо экзамена у учениц имитация реального боя.

      ветеран ато самооборона
      Девушки учатся рукопашному бою / фото Татьяны Черкасовой

      ветеран самооборона
      Главное – не растеряться в форс-мажорной ситуации / Фото Татьяны Черкасовой

      Курсы по самообороне посетили уже несколько сотен женщин.


      Посещать занятия могут женщины разного возраста / Фото Татьяны Черкасовой

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе АТО Новости Харькова
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