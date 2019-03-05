Вьетнамец фанатеет от украинской армии: почему "Слава Украине" стало для него родным лозунгом

Про вьетнамца Вана Фама пока мало кто знает, но этот человек восхищает с первого взгляда. Дело в том, что он, хотя и живет далеко от Украины, для своих косплеев выбрал образ украинского воина.

Как рассказал Ван в комментарии 24 каналу, познакомился он с Украиной и войной на востоке совершенно случайно, и произошло это во время компьютерной онлайн-игры CrossFire.

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Вьетнамец Ван Фам увлекся темой Украины случайно

"Персонажи этой игры пользуются таким оружием, как AKS-74U (автомат Калашникова – 24 канал). Меня оно заинтересовало, и уже во время изучения этого вопроса с помощью Google, я узнал, что его активно используют на Донбассе как украинская армия, так и российские оккупанты. Также я знаю, что Украина – это маленькая страна, борющаяся за свою независимость от России", – говорит он.

Население Вьетнама составляет более 92 миллиона человек, а его площадь – 331, 2 квадратных километра,

в то же время

население Украины, по последним данным, составляет 42,1 миллиона человек (не учитывались оккупированные территории), а площадь включительно с оккупированными территориями – 603,6 квадратных километра.

Также молодой человек рассказал о своем увлечении косплеем и том, что он в основном выбирает образы солдат. По его словам, он обычно пользуется экипировкой, которую носят украинские волонтеры, поскольку по цене для него она является достаточно приемлемой. Что касается камуфляжной формы, то это реплика (точная копия) таких маскировочных рисунков, как MultiCam, Disruptive Pattern Material (DPM) и Flecktarn. Ее производит Тайланд.



Ван Фам увлекается косплеем и для своих перфомансов выбирает образы воинов Ван Фам увлекается косплеем и для своих перфомансов выбирает образы воинов

Что такое косплей?Это один из видов перфоманса, заключается в переодевании в костюмы и отражении характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов и тому подобное. В основном это увлечение включает в себя изготовление костюма и элементов атрибутики выбранного персонажа. Более того, меня интересуют не только вооруженные силы, но и любые волонтерские организации, что собственными силами борются против России. Конечно, Украина демонстрирует незаурядные усилия. Вы, ребята, не демонстрируете никаких проявлений страха в борьбе с агрессивным гигантом, что захватывает вашу страну,

– подчеркнул Ван Фам. Читайте также: Главное, что за Украину: воспоминания военных о начале страшных событий на Донбассе



Ван Фам – в восторге от духа украинского воина, который "бесстрашно борется против российского гиганта"



Заметим, что такое увлечение вьетнамца не осталось без внимания некоторых украинских политиков, о чем они ему написали в Facebook. Но на этом их общение завершилось. Относительно кого-то из украинских чиновников, или, к примеру, посла Украины во Вьетнаме, Ван скромно отвечает: "Я – не такой великий человек, чтобы мое лицо интересовало кого-то из таких чиновников, как посла". Ван Фам – в восторге от духа украинского воина, который "бесстрашно борется против российского гиганта"Заметим, что такое увлечение вьетнамца не осталось без внимания некоторых украинских политиков, о чем они ему написали в Facebook. Но на этом их общение завершилось. Относительно кого-то из украинских чиновников, или, к примеру, посла Украины во Вьетнаме, Ван скромно отвечает:

Помогает Вану в его увлечении и журналист 24 канала Алексей Годзенко. В частности, недавно он отправил вьетнамцу шевроны подразделений Вооруженных Сил Украины.