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      Вьетнамец фанатеет от украинской армии: почему "Слава Украине" стало для него родным лозунгом

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      Ван Фам (второй слева) демонстрирует образ украинского воина наряду с другими косплеерами
      Ван Фам (второй слева) демонстрирует образ украинского воина наряду с другими косплеерами / Facebook-страница Вана Фама

      Про вьетнамца Вана Фама пока мало кто знает, но этот человек восхищает с первого взгляда. Дело в том, что он, хотя и живет далеко от Украины, для своих косплеев выбрал образ украинского воина.

      Как рассказал Ван в комментарии 24 каналу, познакомился он с Украиной и войной на востоке совершенно случайно, и произошло это во время компьютерной онлайн-игры CrossFire.

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      Ван Фам, В'єтнам, косплей, Україна, ЗСУ, Донбас
      Вьетнамец Ван Фам увлекся темой Украины случайно

      "Персонажи этой игры пользуются таким оружием, как AKS-74U (автомат Калашникова – 24 канал). Меня оно заинтересовало, и уже во время изучения этого вопроса с помощью Google, я узнал, что его активно используют на Донбассе как украинская армия, так и российские оккупанты. Также я знаю, что Украина – это маленькая страна, борющаяся за свою независимость от России", – говорит он.

      Население Вьетнама составляет более 92 миллиона человек, а его площадь – 331, 2 квадратных километра,
      в то же время
      население Украины, по последним данным, составляет 42,1 миллиона человек (не учитывались оккупированные территории), а площадь включительно с оккупированными территориями – 603,6 квадратных километра.

      Также молодой человек рассказал о своем увлечении косплеем и том, что он в основном выбирает образы солдат. По его словам, он обычно пользуется экипировкой, которую носят украинские волонтеры, поскольку по цене для него она является достаточно приемлемой. Что касается камуфляжной формы, то это реплика (точная копия) таких маскировочных рисунков, как MultiCam, Disruptive Pattern Material (DPM) и Flecktarn. Ее производит Тайланд.

      Помогает Вану в его увлечении и журналист 24 канала Алексей Годзенко. В частности, недавно он отправил вьетнамцу шевроны подразделений Вооруженных Сил Украины.

       

       

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      Теги: Новости Украины Волонтеры Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Вьетнам
      Источник: 24 канал
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