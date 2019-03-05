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      В’єтнамець фанатіє від української армії: чому "Слава Україні" стало для нього рідним гаслом

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      Ван Фам (другий ліворуч) демонструє образ українського воїна поряд із іншими косплеєрами
      Ван Фам (другий ліворуч) демонструє образ українського воїна поряд із іншими косплеєрами / Facebook-сторінка Вана Фама

      Про в’єтнамця Вана Фама поки мало хто знає, проте ця людина захоплює з першого погляду. Річ у тім, що він, хоча й живе далеко від України, для свої косплеїв вибрав образ українського воїна.

      Як розповів Ван у коментарі 24 каналу, познайомився він з Україною та війною на сході зовсім випадково, і сталося це під час комп’ютерної онлайн-гри CrossFire.

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      Ван Фам, В'єтнам, косплей, Україна, ЗСУ, Донбас
      В'єтнамець Ван Фам захопився темою України випадково 

      "Персонажі цієї гри користуються такою зброєю, як AKS-74U (автомат Калашнікова – 24 канал). Мене вона зацікавила, і вже під час вивчення цього питання з допомогою Google, я дізнався, що її активно використовують на Донбасі як українська армія, так і російські окупанти. Також я знаю, що Україна – це маленька країна, що бореться за свою незалежність від Росії", – каже він.

      Населення В’єтнаму становить понад 92 мільйони осіб, а його площа331, 2 квадратних кілометра,
      натомість
      населення України, за останніми даними, становить 42,1 мільйона осіб (не враховувалися окуповані території), а площа включно з окупованими територіями – 603,6 квадратних кілометра. 

      Також молодий чоловік розповів про своє захоплення косплеєм і те, що він здебільшого обирає образи солдатів. За його словами, він зазвичай користується екіпіруванням, яке носять українські волонтери, оскільки за ціною для нього воно є досить прийнятним. Що стосується камуфляжної форми, то це репліка (точна копія) таких маскувальних малюнків, як MultiCam, Disruptive Pattern Material (DPM) і Flecktarn. Її виробляє Тайланд.

      Що таке косплей? Це один із видів перфомансу, що полягає у переодяганні в костюми та відображенні характеру, пластики тіла та міміки персонажів комп'ютерних ігор, кінематографу, літератури, коміксів тощо. Здебільшого це захоплення включає в себе виготовлення костюму та елементів атрибутики обраного персонажа.

      Більш того, мене цікавлять не лише збройні сили, а і будь-які волонтерські організації, що власними силами боряться проти Росії. Звісно, Україна демонструє неабиякі зусилля щодо цього. Ви, хлопці, не демонструєте жодних проявів страху у боротьбі з агресивним гігантом, що захоплює вашу країну,
      – підкреслив Ван Фам.

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      Зауважимо, що таке захоплення в’єтнамця не залишилось без уваги декого з українських політиків, про що вони йому написали у Facebook. Але на цьому їхнє спілкування завершилося. Щодо когось з українських посадовців, або, до прикладу, посла України у В’єтнамі, Ван скромно відповідає: "Я – не така велика людина, аби моя особа цікавила когось з таких високопосадовців, як посла".

      Допомагає Вану у його захопленні й журналіст 24 каналу Олексій Годзенко. Зокрема, нещодавно він відправив в’єтнамцю шеврони підрозділів Збройних Сил України.

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі В’єтнам Збройні сили України Волонтери
      Джерело: 24 канал
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