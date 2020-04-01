Въезд и выезд из Борисполя могут ограничить, – Киевская ОГА
В Киевской ОГА рассматривают возможность создания контрольно-пропускных пунктов на территории Борисполя. Сейчас в городе 6 подтвержденных случаев коронавируса.
Создание контрольно-пропускных пунктов в Козине и Лесниках, Киевской области, где пока что больше всего зараженных коронавирусом, помогло приостановить распространение болезни. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя ОГА Василий Володин.
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Установление контрольно-пропускных пунктов принесло свои плоды: за последние трое суток у нас нет ни одного нового случая в этих населенных пунктах,
– заявил Володин.
Сейчас на рассмотрении ОГА – Борисполь, поскольку там 6 случаев коронавируса и потенциальные заражения среди контактных лиц.
Отметим, въезд и выезд в Козин и Лесники до 24 апреля возможен только через КПП, на которых водителям и пассажирам измеряют температуру.
Сейчас на Киевщине подтверждено 57 случаев коронавируса. В целом в Украине – 669, из них 17 – летальные, 10 человек выздоровели.
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