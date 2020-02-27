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      Вице-премьером по вопросам промышленности может стать Завитневич: что о нем известно

      - Читати новину українською
      Олександр Завітневич може стати віцепрем'єром з питань промисловості / youtube.com/watch?v=nV0B0JXX6wM

      В Украине могут учредить новую должность – вице-премьер-министра по вопросам промышленности. Занять новую должность может нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич.

      "Сейчас люди в ОПУ возвращаются к старой концепции: стоит Гончарука усилить вице. В ОПУ обсуждают кандидатуру на вице-премьера по промышленности – нашего Сашу Завитневича. Даю 80% вероятности, что он и будет вице", – рассказал "Украинской правде" депутат от "Слуги народа", близкий к ситуации.

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      Что известно об Александре Завитневиче

      • Нардеп от партии "Слуга народа": прошел в Раду под номером 39 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции.
      • Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
      • С 2012 года – соучредитель и директор Смоленского литейного завода на Черкасщине.
      • Соучредитель ООО "М.Т.", которым руководит его жена. Предприятие занимается рядом видов деятельности: предоставление в аренду машин, оборудования и товаров, литье чугуна, стали и легких металлов, а также механической обработкой металлических изделий и оптовой торговлей машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства.
      • Офицер запаса.
      • Окончил факультет радиоинженерии Киевского военного института управления и связи.
      • Получил квалификацию специалиста по экономике предприятия в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана.

      Декларация Завитневича

      В своей декларации за 2018 год нардеп указал, что владеет квартирой в Киеве на 74,9 квадратных метра и домом на 462,4 квадратных метра. В его собственности – также земельный участок в столице на 1001 квадратный метр.

      Жена Наталья обладает двумя гаражами в Киеве и автомобилем Volvo XC60 2013 года выпуска.

      Что касается доходов, то Завитневич за год работы на "Смелянском литейном заводе" получил 279 тысяч 192 гривны зарплаты и 214 тысяч гривен дивидендов. Еще 6 тысяч гривен нардеп получил от сдачи в аренду имущества. А 368 тысяч гривен – одолжил.

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      Жена политика за год заработала на "М.Т." 68 тысяч 113 гривен

      Завитневич наличными сохраняет 850 тысяч гривен и 318 тысяч долларов. А жена – 87 тысяч евро и 280 тысяч гривен.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Кабинет Министров Украины
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