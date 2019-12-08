12:40
8 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:13, 7 декабря
      Вєсті.UA
      18:12, 7 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Блог Соцсети
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Блог Соцсети

      Він обіцяв людям мир, – Дмитро Кулеба про наміри Зеленського щодо зустрічі у Франції

      322
      Володимир Зеленський / Сайт президента

      Мені байдуже, що показують соцопитування із захоплених Росією територій про реінтеграцію окупованих частин Донбасу і Криму. Це наша земля. Ми маємо її повернути і повернемо.

      На цьому тижні усі розмови були про Норманді. Яким би не було перше питання зустрічі, з другого питання все скочується в Норманді.

      Усім цікаво. Багато хто нервує. Це нормально.

      До слова: Зеленський провів закрите засідання РНБО щодо нормандської зустрічі: результати

      Я не знаю сценарії, які обговорювала і затвердила РНБО, тому що не є її членом. Але я достеменно знаю, що президент Володимир Зеленський їде в Париж з реальним бажанням перемоги і абсолютно українським порядком денним. Вчитайтеся/вслухайтеся в його заяви і ви побачите/почуєте.

      Сам факт цієї зустрічі у Парижі – це досягнення. Український президент їде туди захищати український інтерес. Він обіцяв людям мир. Він бореться за нього. І з того, що я бачив і знаю, він бореться за мир на українських умовах. Тому зараз Зеленського та усю нашу делегацію варто підтримати.

      Мені байдуже, що показують соцопитування із захоплених Росією територій про реінтеграцію окупованих частин Донбасу і Криму. Це наша земля. Ми маємо її повернути і повернемо.

      У понеділок буде спроба зробити крок у бік повернення. Перед Зеленським сидітиме Путін машина, у якої немає опозиції, громадської думки та цінності людського життя, і яку дратує сам факт нашого існування. Це дуже складно витримувати такий діалог. Але наскільки я знаю, Зеленський готується витримати його і нав'язати свій.

      Зараз усім складно. Ми можемо мати різні думки щодо розвитку країни, але зараз я б все це відклав в бік. Переживемо понеділок, тоді побачимо. А зараз

      Автор: Дмитро Кулеба
      Джерело: Facebook

      Важливо! Нормандська зустріч: Україна має п'ять варіантів розвитку подій

      Магнитные бури в декабре 2019 года: в какие дни воздействие будет наиболее сильным
      сегодня
      7617
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Новости Украины Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Владимир Зеленский Владимир Путин Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Путин – это и есть Россия, или Чем кремлевская политика похожа на гитлеровскую
      Павло Казарін 52
      сегодня , 12:00 Він обіцяв людям мир, – Дмитро Кулеба про наміри Зеленського щодо зустрічі у Франції
      Блог Соцмережі 321
      сегодня , 09:00 Вопрос Крыма на нормандской встрече: чем может закончиться дискуссия
      Блог Медіа 1015
      7 декабря , 22:00 MR President, Настя Каменских и Арсен Мирзоян – как в регионах праздновали День города
      ProZorro 809
      7 декабря , 19:00 Холодна краса Нормандії: найкращі місця, які обов'язково треба відвідати
      Олена Скачко 983
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук