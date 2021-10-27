На перекрестке улицы в Харькове Infinity на огромной скорости пролетела на красный свет и врезалась в Chevrolet. Водитель последнего авто погиб на месте.

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Что известно о мажоре

Парня зовут Николай. В сети подростка назвали представителем "золотой молодежи Харькова".

Машину ему купили только на днях. В инстаграме парень хвастал своим "смелым" общением с патрульными. Полицейский остановил авто парня. А Николай послал его.



Машина подростка / Фото из инстаграма Николая

Гонял на красный без прав

Обнародовали вероятную переписку с 16-летним мажором. В ней он сказал, что не волнуется из-за аварии, потому что "с одного авто пересядет в другое".

Николай также заявил, что не имеет водительских прав. Однако это не мешало ему гонять на красный свет и по встречным полосам. Мажор утверждал, что проблемы с полицией он мог решить за 100–200 долларов.

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Переписка с подростком: видео

Роскошная жизнь в инстаграме

На своей странице в сети парень любил хвастаться роскошной жизнью. Он показывал свое авто, на котором гонял больше 100 километров в час. Также в сторис были кучи денег и автоматы в багажнике.



Николай хвастал деньгами в сети / Фото из инстаграма парня

Устроил стрельбу в 14 лет

Он и раньше имел проблемы с законом. В 2019 году тогда еще 14-летний подросток оскорблял девушку и говорил, что она "не его уровня".

После этого старший брат девушки и ее мама решили поговорить с мажором. Встретиться договорились в супермаркете. Брат утверждает, что мажор стал угрожать семье.

Говорил, что мы – никто, и он засадит нас, и еще потом мы заплатим ему денег,

– сказал парень.

Когда отошли в более тихое место, то мажор, по словам брата, стал стрелять. Пострадавший якобы получил 7 пуль, а его мама – 1 или 2.

Конфликт и стрельба в супермаркете, смотрите видео:

Что известно о родителях мажора

В телеграм-канале "Харьков 1854" пишут, что парня якобы финансирует мама. Она живет в Австралии. Между тем папа Николая продает мясо на рынке. Утверждают, что он злоупотребляет алкоголем.

Заметим, на странице парня в инстаграме тоже есть упоминание о "мясокомбинате".



Страница Николая / Скриншот из инстаграма

Кстати, дочь погибшего в ДТП мужчины записала видеообращение, в котором просит помощи в поисках хорошего адвоката. В сети ее предупредили, что мажора могут "отмазать". Родители парня якобы могут подсунуть ей подставного юриста, который затянет судебный процесс и через год развалит дело.



Парень после ДТП / Фото из телеграм-канала "Харьков 1854"

Масштабное ДТП в Харькове: что известно