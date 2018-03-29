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Власть Киева поручила проверить киоски возле остановок и станций метро

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В Киеве власть дала поручение чрезвычайникам проверить киоски возле метро и автобусных остановок. Такое поручение прозвучало после пожара на метро "Левобережная", который произошел 28 марта.

Тогда из-за возгорания палатки возле метрополитена и задымления его вестибюля, пришлось закрыть станцию на несколько часов.

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В мэрии обещают: магазинам, которые нарушают правила пожарной безопасности, запретят работать. Кроме того, городской голова приказал проверить и крупные торговые центры. Столичная власть заинтересовалась ими после страшного пожара в российском Кемерово.

"Я дал поручение обязательно проверить на безопасность, пожарную безопасность, эвакуации по всем торговым и развлекательным центрам, которые расположены на территории города. Чтобы, не дай Бог, если бы была такая ситуация, не было бы трагических последствий", – отметил городской глава Киева Виталий Кличко.

К слову, Киевская городская государственная администрация через суд будет добиваться приостановки работы торгово-развлекательных заведений, владельцы которых отказываются устранить нарушения пожарной безопасности.

А в киевском торговом центре Dream Town руководство решило не ждать и самостоятельно проверить готовность здания к чрезвычайной ситуации.

Теги: ГСЧС Новости Киева метро Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
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