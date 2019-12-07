Внедорожник вылетел с моста в Киеве и упал на дорогу: машина может взорваться

В Киеве вблизи станции метро "Левобережная" с моста вылетел и перевернулся автомобиль Subaru Forester. К счастью, никто из пешеходов не пострадал. Правда, есть вероятность взрыва.

Как пишет ресурс "Информатор" со ссылкой на патрульную полицию, авто ехало по путепроводу, и вылетело с него, протаранив ограждение.

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По информации фейсбук-сообщества "Киев оперативный", свидетели говорят, что автомобиль "подрезали". Очень повезло, что никого не было снизу в момент падения авто.

Dtp.kiev.ua со своей стороны, передает, что водитель внедорожника по неизвестным причинам вывернул руль, и, как итог, вылетел с дороги с путепровода вниз на пешеходную зону. Автомобиль остановился уже на крыше.

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Известно, что машиной управляла женщина. Ее госпитализировали: предварительно, у нее – черепно-мозговая травма.

Сейчас территорию вокруг места происшествия оградили лентой, так как есть вероятность взрыва и возгорания автомобиля. На месте происшествия работают медики, патрульная полиция и спасатели. Причины и детали происшествия выясняют правоохранители.

К слову, в ночь на 7 декабря водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В итоге он столкнулся с машиной такси. В результате аварии водитель и пассажир последней погибли.