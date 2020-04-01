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      Во Львове из-за нарушения карантина оштрафовали руководство двух продуктовых рынков

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      Во Львове оштрафовали руководство двух продуктовых рынков / tvoemisto.tv

      Полиция во Львове составила админпротоколы на руководство двух городских рынков. Причина – несоблюдение режима карантина, а именно количества людей, которые одновременно могут находиться на территории рынка.

      О штрафах за нарушение карантинных ограничений во Львове сообщила пресс-служба Нацполиции.

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      В частности, во Франковском районе правоохранители обнаружили на одном из рынков превышения количества людей, которые могли одновременно там находиться. На заместителя директора рынка составили протокол административного правонарушения.

      Такое же нарушение обнаружили полицейские на рынке в Шевченковском районе. На руководство тоже составили админпротокол.

      Штраф за такое составляет от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 – 34 тысяч гривен) и от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов, для должностных лиц (34 – 170 тысяч гривен).

      Обратите внимание! По данным полиции Львовской области, за нарушение правил карантина составили более 100 админпротоколов и открыли одно уголовное производство.

      Наказание за нарушение условий карантина в Украине

      • Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи преднамеренного заражения населения коронавирусом и распространение недуга.
      • В частности, теперь предусмотрено наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.
      • Местная власть может самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению.
      • Тех, кто не будет выполнять требования, будут привлекать к административной и уголовной ответственности.

      карантин покарання
      Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Штрафы Новости Львова
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