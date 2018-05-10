Vodafone покупает активы крупного мирового интернет-провайдера

Британская корпорация Vodafone Group договорилась о покупке части европейских активов американской компании Liberty Global. Это крупнейший поставщик широкополосного интернета за пределами США.

Об этом пишет bloomberg.com.

За эти активы Vodafone потратит 18,4 миллиарда евро. За эти средства Vodafone приобретет активы Liberty Global в Германии, Чехии, Венгрии и Румынии, а также покроет долг американской компании.

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Такими образом Vodafone может стать крупнейшим кабельным оператором в Германии со второй по величине кабельной сетью.

Vodafone планирует завершить поглощение активов Liberty Global к середине 2019 года. Для этого компаниям нужно будет получить одобрение национальных и европейских регуляторов.

Что такое Vodafone Group? Это британская международная телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в Лондоне. Это второй по величине мобильный оператор в мире. Компании принадлежат сети в 21 стране мира, в том числе и в Украине.