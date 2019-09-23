Водители фур устроили протесты на границе и в Киеве: детали

На Львовщине несколько десятков фур перекрыли два пункта пропуска в Шенгинях и Краковце.

Водители грузовиков протестуют против отсутствия разрешений на транспортные перевозки за границу, передает ZAXID.NET. Из-за простоев они не успевают вовремя доставлять заказы, а следовательно, вынуждены платить штрафы.

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В патрульной полиции Львовщины сообщили, что им удалось договориться с водителями и пограничные пункты пропуска работают в штатном режиме.

Смотрите видео блокирования границы фурами:

Такие же протесты прошли в Киеве. Почти три десятка грузовиков без прицепов выстроились вдоль дороги на улице Грушевского, но проезд они не блокировали.

В Министерстве инфраструктуры объясняют: в этом году Варшава на четверть сократила квоту на грузовые перевозки через ее территорию. И потому, что лицензий осталось мало – пришлось ввести лимиты. Водители же фур таким оправданием чиновников не верят. И требуют электронного контроля за выдачей разрешений.

Ранее 24 канал сообщал, что на подъезде к Киеву, на трассе Киев – Чоп, заработала система взвешивания авто в движении. Ее встроили в дорогу, как только машина проезжает по площадке – умные датчики сразу передают информацию в полицию.