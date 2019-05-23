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      "Восток Солар", которая принадлежит китайцам, полностью погасила кредит перед "Укргазбанком"

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      "Восток Солар"
      "Восток Солар"

      ООО "Восток Солар", входящая в структуру китайской государственной корпорации CNBM, которое управляет солнечной электростанцией в Николаевской области, полностью досрочно погасило кредит перед государственным "Укргазбанком".

      Об этом заявил Гендиректор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен в интервью "Украинским новостям".

      Нами было принято решение о досрочном погашении кредита ООО "Восток Солар" перед "Укргазбанком", что и было сделано в апреле. На данный момент кредит полностью погашен,
      – отметил он.

      Таким образом, глава CNBM New Energy Engineering прокомментировал заявления, которые ранее появились в СМИ о том, что "Восток Солар" якобы нанес ущерб государственному банку. Более того, на основании таких же обвинений правоохранительные органы получали в суде разрешения на арест активов компании по ходатайству ФК "Веста", несмотря на то, что сам банк о таком ущербе в правоохранительные органы не заявлял.

      В частности, речь шла о том, что "Восток Солар" якобы использовал залоговое имущество по кредитной линии в "Актив-Банке" для привлечения нового кредита в государственном "Укргазбанке".

      "Это не соответствует действительности, и это легко проверить, просто изучив залоговые документы в "Актив-Банке" и "Укргазбанке". Переданы в залог различные модули, которые изготовлены различными производителями с различными балансовыми номерами, которые совершенно отдельно учитываются на балансе предприятия. Банковские документы можно прочитать двусмысленно", – отмечает Юнджу Чен.

      Таким образом, по его словам, заявления об убытках государственному банку – "откровенная явная ложь и клевета", которые используются оппонентами компании для введения в заблуждение правоохранительных органов и судебной системы. В тексте интервью также опубликована копия справки банка о погашении кредита.

      Также Юнджу Чен прокомментировал и распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы подготовке ООО "Восток Солар" к банкротству. "Против "Восток Солар" подали в суд несколько кредиторов с целью взыскать задолженность перед ними. Причиной, насколько я знаю, является арест наших счетов и блокирование деятельности. Наша группа в Украине имеет задолженность перед банками более 250 млн евро и вся она обслуживается и погашается в срок. Единственным условием погашения долгов является их ясная природа и причина возникновения. А не так, как в случае с "Актив-банком" и ФК "Веста" – тот долг был погашен за счет депозита – именно поэтому наша позиция является четкой и неизменной в этом вопросе", – отметил он.

      Напомним, ранее CNBM обвинила Нацполицию и СБУ в рейдерской атаке на ее активы в Украине, в частности, в попытке физического блокирования работы электростанции в Николаевской области. СМИ связывают действия силовиков, а также решения судов вокруг этого дела с интересами предпринимателя русского происхождения Павла Фукса.

      blog_ava
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      Теги: Деньги Кредит
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