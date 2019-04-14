Возведение "стены" на границе с РФ и громкий скандал в Верховой Раде – топ-5 видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Строительство "стены" на границе с РФ

На границе с Россией вновь возобновили строительство проекта "стены". Завершение строительства в который раз отложили – теперь до 2021 года. Сейчас работы ведут на территории Харьковской и Луганской областей, в Сумской они только стартовали. Журналисты 24 канала выяснили, как идет строительство и почему границы с государством-агрессором до сих пор нет.

Как возводят стену на границе с Россией: смотрите видео

Изменения полномочий для президента

Победителю президентской гонки, возможно, придется работать уже в новых условиях. Народные депутаты предложили выписать четкие полномочия главы государства, чтобы функции и возможности гаранта не менялись с каждым новым руководителем страны. Сейчас права президента прописаны в Конституции, но там есть щели, которыми пользуются чиновники.

Смотрите видео: что предлагают изменить нардепы

Российские СМИ о Зеленском и Порошенко

В последнее время в российских СМИ стали активно противопоставлять действующего украинского президента Петра Порошенко другому кандидату на пост главы государства Владимиру Зеленскому. Журналисты 24 канала пообщались с российскими оппозиционерами и узнали, что означают такие настроения в Кремле.

Видео: что и для чего говорят российские СМИ о выборах в Украине

Ссора нардепов на Согласительном совете

Стартовала последняя парламентская неделя перед голосованием, а на Согласительном совете состоялись свои избирательные дебаты. Кто-то из депутатов активно агитировал за своих кандидатов, а кто-то держал интригу относительно своего фаворита. Согласительный совет начался со скандала команд Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Почему между нардепами возник спор: смотрите видео

Уникальная находка на Тернопольщине

На Тернопольщине в старом пчелином улье случайно нашли архив УПА. Уникальную находку 20 века обнаружил сельский пасечник, когда приводил в порядок пчелиное хозяйство, перешедшее по наследству. В целом найденный архив УПА имеет более 200 страниц. Находку передали местным краеведам. В найденном архиве немало листов, написанных от руки. Например, списки людей, которые имели право носить оружие. Есть и печатные – в частности, основной документ ОУН-УПА.

Смотрите видео: в Тернопольской области нашли уникальный архив УПА