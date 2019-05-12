ВПП России катится вниз – быстро и уверенно

В прошлом году разгорелась нешуточная битва за показатель ВВП РФ. И хотя его реальный показатель на протяжении всего года не превышал 2%, опускаясь, порою до 1,3% и ниже, в итоге Росстат увидел парадоксальный прирост на 2,3%.

В то время, как ведущие рейтинговые агентства разводили руками, недоумевая, откуда у деградирующей экономики РФ взялось 2,3% роста ВВП, пропагандистская машина Кремля успешно вещала заезженный нарратив – "санкции нам нипочем" и "санкции только на благо"!

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Что же, оставим официальный показатель ВВП РФ 2018-го на совести того, кто его "рисовал", а у нас за окном 2019-й и, судя по всему, он заставит Росстатовских "художников" проявить куда больше ловкости, нежели год назад.

Дело в том, что согласно итогам I-го квартала 2019-го рост ВВП России составил всего 0,8%!

Один из самых низких показателей ВВП в истории РФ не спас рост добычи нефти и газа на 4,5% и металлических руд на 10,9%, ведь на фоне замедления роста реальных зарплат в 10 раз, с 4,1% до 0,4% и обвала реальных доходов на 2,3%, оборот розничной торговли в РФ обвалился с 2,8% до 1,8%. И этого вполне хватило, в масштабах страны, чтобы ВВП спикировал до столь удручающего показателя.

Вот и возникает вопрос, откуда эти волшебные 2,3% в 2018-м году, если 2019-й начался настолько катастрофично? Причем, с учетом такой тенденции, рост ВВП в РФ в лучшем случае составит 1,3%.

Но, опять же, пририсовать лишний процент – не проблема. Вот только на суровую реальность эти художества никакого влияния не имеют.

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