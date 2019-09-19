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      Все должны пойти на уступки, – Кулеба о конфликте Украины с Венгрией и роли Зеленского

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      Как Зеленский может изменить отношения между Украиной и Венгрией
      Как Зеленский может изменить отношения между Украиной и Венгрией / LIGA.net

      После избрания Владимира Зеленского Президентом Украины Венгрия посылала четкие сигналы о готовности к диалогу. Обе страны должны пойти на уступки, чтобы уладить ситуацию.

      Для того, чтобы развязать узлы, нужна политическая воля, об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет "Укринформ".

      Это интересно: МИД Украины выразило протест венгерскому дипломату из-за заявления о "гражданской войне"

      "Могу сказать, что когда Президент Зеленский был избран, то мы еще в Страсбурге беседовали с венграми, и они посылали четкие сигналы, что готовы говорить", – сказал он.

      Вице-премьер подчеркнул, что Украина и Венгрия должны восстановить доверие в отношениях. Для этого происходят контакты на разных уровнях.

      Безусловно, ни Венгрия, ни Украина не рассматривают этот процесс, как давайте сделаем какой-то односторонний шаг, а потом посмотрим, что будет, – это должно быть проговорено. Обе стороны должны пойти на уступки,
      – добавил Кулеба.

      Он также отметил, что между Украиной и Венгрией "гораздо больше интересов, которые нас объединяют, чем вопросов, которые разъединяют".

      Почему вспыхнул конфликт между Украиной и Венгрией?
      Украина и Венгрия имеют очень натянутые отношения из-за венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Обострение началось в 2017 году после принятия Украиной образовательного закона, где обязательной нормой образования является изучение украинского государственного языка. Будапешт настаивал на отмене этой нормы и пригрозил блокировать всякие попытки Украины интегрироваться в ЕС и НАТО. Однако Киев отверг все обвинения.

      Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему. Это противоречит законам Украины, поэтому МИД объявило венгерского посла персоной нон-грата (нежелательным лицом).

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Зеленский в США Дмитрий Кулеба Венгрия
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