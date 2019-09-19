Все должны пойти на уступки, – Кулеба о конфликте Украины с Венгрией и роли Зеленского

После избрания Владимира Зеленского Президентом Украины Венгрия посылала четкие сигналы о готовности к диалогу. Обе страны должны пойти на уступки, чтобы уладить ситуацию.

Для того, чтобы развязать узлы, нужна политическая воля, об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет "Укринформ".

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"Могу сказать, что когда Президент Зеленский был избран, то мы еще в Страсбурге беседовали с венграми, и они посылали четкие сигналы, что готовы говорить", – сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина и Венгрия должны восстановить доверие в отношениях. Для этого происходят контакты на разных уровнях.

Безусловно, ни Венгрия, ни Украина не рассматривают этот процесс, как давайте сделаем какой-то односторонний шаг, а потом посмотрим, что будет, – это должно быть проговорено. Обе стороны должны пойти на уступки,

– добавил Кулеба.

Он также отметил, что между Украиной и Венгрией "гораздо больше интересов, которые нас объединяют, чем вопросов, которые разъединяют".

Почему вспыхнул конфликт между Украиной и Венгрией?

Украина и Венгрия имеют очень натянутые отношения из-за венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Обострение началось в 2017 году после принятия Украиной образовательного закона, где обязательной нормой образования является изучение украинского государственного языка. Будапешт настаивал на отмене этой нормы и пригрозил блокировать всякие попытки Украины интегрироваться в ЕС и НАТО. Однако Киев отверг все обвинения.



Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему. Это противоречит законам Украины, поэтому МИД объявило венгерского посла персоной нон-грата (нежелательным лицом).