Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира

В начале февраля 2018 года компания Илона Маска SpaceX запустила первую тяжелую ракету Falcon Heavy. Все так отмечали это событие, что не заметили следующего запуска, который может оказаться не менее эпохальным. Илон Маск собирается за несколько лет вывести на околоземную орбиту больше спутников, чем за всю предыдущую историю человечества, покрыв интернетом всю территорию планеты.

На орбиту были отправлены два спутника связи для будущей мегасети, способной предоставлять быстрый доступ к интернету в любой точке Земли.

Спутники Tintin-A и Tintin-B, запущенные с калифорнийской авиабазы "Ванденберг", положат начало сети Starlink.

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Приведу несколько цифр, чтобы был понятен масштаб задачи. Сейчас в космосе работают 1740 аппаратов различного назначения. Еще 2600 выведены из эксплуатации, они превратились в космический мусор. Но в орбитальной группировке Starlink уже к середине 2020 годов планируется использование 12 тысяч спутников.



Илон Маск

Они будут летать на разных высотах, по разным траекториям, будут "общаться" между собой и помогать друг другу там, где будет повышенный спрос на интернет. Например, сразу несколько спутников смогут направлять свои антенны на какой-нибудь большой город внизу, где будет много пользователей.

Ну а чтобы получить доступ к этой сети, надо будет купить специальный приемник. Он будет размером с обычный планшет, а стоить будет от 100 до 300 долларов – в зависимости от комплектации. Но это сейчас. А через несколько лет и размер устройства, и его цена наверняка сильно сократятся – техника на месте не стоит. Соответственно, с такой штукой кто угодно где угодно в мире сможет подключиться к интернету на скорости 1 гигабит в секунду. Это в сто раз быстрее самого быстрого домашнего интернета сейчас.

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Но для осуществления этой задачи придется постараться. Создание сети Starlink – колоссальная инженерно-техническая задача, которую никто раньше даже не пытался поставить. Маск и его партнеры настроены оптимистично: в штате Вашингтон они уже построили фабрику по производству собственных спутников.

Более того, они получили разрешение на запуск нескольких тысяч своих аппаратов от Федеральной комиссии по связи США. Кстати, вся эта система будет работать по американским законам, чтобы избежать ограничения свободы слова и попыток ее отключить. Первая поправка конституции США гарантирует свободу любого слова – даже такого, которое всем не нравится – даже каким-нибудь нацистам, сатанистам или коммунистам.

Средства на это уже нашлись. Помимо собственных, SpaceX вложит в реализацию программы деньги инвесторов. Корпорация Google и инвестиционная компания Fidelity уже скинулись по миллиарду долларов. Но главное для успеха именно этого проекта – способность быстро и недорого вывести на орбиту Земли гигантское число космических аппаратов. И тут, конечно, не обойтись без многоразовых ракет Falcon 9 и Falcon Heavy.



SpaceX Илона Маска запустил первую тяжелую ракету Falcon Heavy

Тут, правда, тоже все сложно. Спутники довольно большие по своим габаритам. Один Falcon 9 способен вывести в космос не более десятка таких аппаратов за раз. Falcon Heavy – больше, но не намного. Проблема не столько в их весе, сколько в объеме и форме обтекателя ракеты – их просто физически сложно туда утрамбовать.

Только для вывода первой партии из четырех тысяч спутников понадобится несколько сотен запусков. Сейчас SpaceX производит 30-40 запусков в год. С такими темпами на вывод всех спутников ушли бы десятилетия. Поэтому число запусков в ближайшие годы придется наращивать, а габариты спутников уменьшать. Но есть и другие способы ускорить процесс.

Илон Маск может запускать свои спутники бесплатно – вместе с чужими. Часто в ракете остается много свободного места, куда запросто влезет несколько спутников связи. "Тинтин-1" и "Тинтин-2" как раз так и полетели в космос вместе с испанским разведывательным аппаратом. Кроме того, в ближайшие несколько лет (видимо, в начале 2020 года) Илон Маск обещает запустить в эксплуатацию BFR – Big Falcon Rocket. Эта система намного больше, чем даже Falcon Heavy, а стоимость вывода грузов на орбиту с ее помощью должна стать существенно ниже. В BFR запросто уместится под сотню спутников связи для Starlink. Задача будет решена.

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Илон Маск не скрывает, что главная цель создания глобальной системы доступа в интернет – это заработок, и немалый. По данным "The Wall Street Journal", если к 2025 году число абонентов достигнет 40 миллионов человек, то они принесут примерно 30 миллиардов выручки.

Все эти деньги Илон Маск собирается потратить на реализацию главной своей задачи – создание колонии на Марсе. Конечно, для реализации программы Starlink тоже понадобятся огромные деньги, но инвесторы и американские правительственные органы в эту затею верят и относятся к ней со всей серьезностью.

И тут еще один очень интересный момент: как повлияет очередной мегапроект Маска на человечество. Жители самых глухих уголков планеты получат возможность запросто смотреть кино и телевизор, читать новости, делать покупки. Они просто узнают, чем и как живет остальное человечество. Телекоммуникационные монополии будут разрушены. Повсеместная гигабитная связь может сильно ударить по сотовой связи, интернет-провайдерам и прочим компаниям, занятым в этой сфере.



План Илона Маска колонии на Марсе

Равный и свободный доступ к информации и общению станет универсальным правом, которое будет очень непросто ограничить. Это может повлечь уже не только экономические, но и политические последствия. Глобальный доступ в интернет, защищенный Первой поправкой Конституции США, сделает бесполезной и просто невозможной работу разного рода цензоров и создателей "суверенных сетей". Starlink нельзя будет отключить, перерубив какой-либо кабель за его отсутствием.

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Интернет-цензура отомрет сама собой. Сложно представить человека, который будет пользоваться медленной наземной связью, полностью подконтрольной родному правительству, если альтернативой будет быстрый, свободный и повсеместный доступ в сеть. Те режимы, которые полностью зависят от промывания мозгов своим подданным, скорее всего, отойдут в прошлое.

И настанет на земле полный, идеальный тоталитаризм под контролем Илона Маска, а сам он будет властителем мира. Шутка. Хотя, может быть и нет.