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      Всемирный банк купит часть государственного "Укргазбанка"

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      Екатерина Рожкова анонсировала покупку "Укргазбанка"
      Екатерина Рожкова анонсировала покупку "Укргазбанка" / Интерфакс-Украина

      Международная финансовая корпорация, которая является частью Всемирного банка, в ближайшее время купит часть акций государственного "Укргазбанка".

      Сейчас Министерство финансов работает с IFC относительно вхождения в капитал "Укргазбанка". Это будет первое соглашение и первый реализованный шаг относительно того, как государство сокращает свою долю в банковском секторе,
      – сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ответ на вопрос "Громадського".

      Обратите внимание: МВФ не даст Украине деньги из-за коррупции и проблем с "Приватбанком", – The Wall Street Journal

      По словам Рожковой, государство также работает над тем, чтобы привлечь частных инвесторов к другим трем государственным банкам.

      "Чтобы привлечь инвесторов в "Ощадбанк", нужно, чтобы этот банк вошел в систему гарантирования вкладов физических лиц", – добавила заместитель главы НБУ.

      Что известно о сотрудничестве "Укргазбанка" и Международной финансовой корпорации?

      • 11 ноября 2017 года Министерство финансов, IFC и "Укргазбанк" подписали Меморандум о взаимопонимании относительно поддержки приватизации банка.
      • В феврале 2019 года сообщалось, что IFC и "Укргазбанк" начинают оценку и структурирование финансового инструмента для покупки международной организацией части акций банка.
      • В апреле 2019 года "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне договор, предусматривающий предоставление банку консультаций относительно обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.
      • В сентябре 2019 года стало известно, что организация Всемирного банка может получить 20% акций "Укргазбанка" взамен на предоставление банку 5-летнего кредита на 30 миллионов евро.

      Узнайте, каким будет уровень инфляции в последующие 3 года: прогноз

      Что известно о "Укргазбанке"?Украинский банк, который почти на 95% принадлежит государству. Специализируется на финансировании экологических инициатив, предоставляет кредиты на проекты по возобновляемой энергетике.

      Что известно о Международной финансовой корпорации?Организация, входящая во Всемирный банк. Насчитывает 184 стран-членов, среди которых и Украина. Корпорация использует капитал и экспертные советы для развития рынков развивающихся стран. В 2017 году объем долгосрочных инвестиций МФК достиг отметки 19,3 миллиардов долларов.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины НБУ Всемирный банк Ощадбанк Банки Деньги
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