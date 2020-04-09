Всемирный банк ухудшил экономический прогноз Украины: детали

Всемирный банк прогнозирует в 2020 году падение ВВП Украины на 3,5% рост, рост инфляции до 8,9% и дефицита госбюджета до 4,9% от ВВП.

Про це мовиться в оновленому прогнозі Світового банку.

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Деталі прогнозу Світового банку щодо української економіки

Аналітики прогнозують, що пандемія коронавірусу викличе раптове сповільнення економічної активності в Україні.

Водночас скорочення на 3,5% прогнозують відповідно до сценарію, який передбачає спад епідемії у другій половині 2020 року, однак невизначеність прогнозу висока.

Відповідно до даних Світового банку, інфляція в Україні у 2020 році зросте до 8,9% , а реальні доходи українців впадуть на 4% .

, а . При цьому, дефіцит держбюджету очікують на рівні 4,9% від ВВП, а рівень держборгу зросте до 59% від ВВП.

Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

Які економічні прогнози українського уряду

уряд очікує, що рівень безробіття становитиме 9,4%,

середньомісячна заробітна плата працівників – 10,7 тисяч гривень (попередня цифра – 11 тисяч гривень),

номінальна зарплата з урахуванням інфляції знизиться на 4,5% порівняно з минулорічним показником.

ВВП впаде на 4,8% (попередня цифра 3,9%).

Зверніть увагу! 30 березня стало відомо, що Кабінет міністрів оновив макроекономічний прогноз, попередньо погіршивши прогноз інфляції з 5,5% до 8,7%, середньорічного курсу гривні – з 27 гривень за долар до 29,5 гривні за долар та прогноз ВВП зі зростання на 3,7% до падіння на 3,9%.

Що таке інфляція? Підвищення загального рівня цін на товари й послуги. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. Купівельна спроможність грошей знижується, а самі гроші знецінюються.