19:47
9 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Всемирный банк ухудшил экономический прогноз Украины: детали

      - Читати новину українською
      Економічний прогноз для України від Світового банку / Shutterstock

      Всемирный банк прогнозирует в 2020 году падение ВВП Украины на 3,5% рост, рост инфляции до 8,9% и дефицита госбюджета до 4,9% от ВВП.

      Про це мовиться в оновленому прогнозі Світового банку.

      Цікаво Станемо на 10% біднішими, – Милованов назвав серйозні наслідки карантину

      Деталі прогнозу Світового банку щодо української економіки

      • Аналітики прогнозують, що пандемія коронавірусу викличе раптове сповільнення економічної активності в Україні.
      • Водночас скорочення на 3,5% прогнозують відповідно до сценарію, який передбачає спад епідемії у другій половині 2020 року, однак невизначеність прогнозу висока.
      • Відповідно до даних Світового банку, інфляція в Україні у 2020 році зросте до 8,9%, а реальні доходи українців впадуть на 4%.
      • При цьому, дефіцит держбюджету очікують на рівні 4,9% від ВВП, а рівень держборгу зросте до 59% від ВВП.

      Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

      Які економічні прогнози українського уряду

      • уряд очікує, що рівень безробіття становитиме 9,4%,
      • середньомісячна заробітна плата працівників – 10,7 тисяч гривень (попередня цифра – 11 тисяч гривень),
      • номінальна зарплата з урахуванням інфляції знизиться на 4,5% порівняно з минулорічним показником.
      • ВВП впаде на 4,8% (попередня цифра 3,9%).

      Зверніть увагу! 30 березня стало відомо, що Кабінет міністрів оновив макроекономічний прогноз, попередньо погіршивши прогноз інфляції з 5,5% до 8,7%, середньорічного курсу гривні – з 27 гривень за долар до 29,5 гривні за долар та прогноз ВВП зі зростання на 3,7% до падіння на 3,9%.

      Що таке інфляція? Підвищення загального рівня цін на товари й послуги. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. Купівельна спроможність грошей знижується, а самі гроші знецінюються.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины ВВП Инфляция Всемирный банк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 Коронабитва: почему Украине не нужно брать пример с Китая и России
      Дмитро Литвин
      сегодня , 17:01 Важный выбор для всего мира: как определилась финальная пара кандидатов в президенты США
      Леонід Швець