Вскоре в Украину поступят новые партии ПЦР-тестов из Китая и Южной Кореи

В Украину вскоре привезут следующую партию ПЦР-тестов и медицинских средств для борьбы с распространением коронавируса из Китая. Помощь окажет и Южная Корея. Кроме того, тесты и средства защиты начала производить и Украина.

О помощи Украине на борьбу с коронавирусом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению коронавируса Кирилл Тимошенко.

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Вскоре в Китай отправится грузовой самолет, который доставит в Украину следующую партию ПЦР-тестов и медицинских средств,

– отметил Тимошенко.

По его словам, ПЦР-тесты поставляют в Украину партиями. Уже 26 марта будет грузиться новый борт, на котором из Китая прибудет 100 тысяч тестов.

Кроме того, дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украину поступит еще 100 тысяч тестов. В целом Украина получит 250 тысяч ПЦР-тестов, учитывая первую поставку из Китая. Тимошенко добавил, что запланированы еще несколько партий.

Кроме того, по его словам, ПЦР-тесты и средства защиты начала производить и Украина. Первые тесты поступят в больницы примерно через 10 дней.

"То есть на первом этапе мы будем иметь примерно миллион тестов для полимеразной цепной реакции", – заявил секретарь совета. И добавил, что когда эпидемия начнет спадать, тогда прекратят закупать тесты. Сейчас все регионы получили необходимы ПЦР-тесты и реагенты для проведения исследований образцов биоматериала из первой партии помощи Китая.

Тимошенко сообщил, что очередным рейсом в Украину из Китая доставят также 280 тысяч респираторов, 30 тысяч защитных костюмов, а также трехслойные медицинские маски.

Какая помощь поступила в Украину из Китая

250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус;

50 тысяч ПЦР-тестов на выявление коронавируса;

80 тысяч респираторов;

10 тысяч комбинезонов защиты;

Аппараты искусственной вентиляции легких;

500 тысяч трехслойных масок.



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