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      Вторая вилла в Италии и дорогой Maybach: пропагандист Кремля Соловьев снова удивил имуществом

      168 Читати новину українською
      Владимир Соловьев
      Владимир Соловьев / The Insider

      Едва ли не самый заядлый пропагандист Кремля и яркий прислужник Путина Владимир Соловьев имеет аж два роскошных имения в Италии, которые разместились фактически рядом в весьма живописном месте. Хотя второй домик несколько скромнее, однако и ему есть чем удивить.

      Об этом рассказал российский оппозиционер Алексей Навальный на своем Youtube-канале и опубликовал соответствующее видео.

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      Согласно результатам расследования "Фонда боротбы с коррупцией", который возглавляет политик, пропагандист Кремля Владимир Соловьев купил себе второе поместье в Италии, которое, как и первый его домик, располагается в одном из самых живописных мест мира – на берегу озера Комо в коммуне Менаджо.

      Соловйов, помістя Італія, Комо, Менаджо, Навальний, пропаганда, Росія, Кремль

      Второе имение пропагандиста Соловьева на берегу озера Комо в Италии

      "Очевидно, что это озеро Комо ему нравится гораздо больше, чем любое место на территории России", – иронично подчеркнул Навальный.

      По его словам, расстояние между двумя виллами Соловьева составляет 11 километров. Новое же поместье состоит из двух домов, которые разместилось на земельном участке в 37 соток (37 аров или 3700 квадратных километров).

      Основной дом имения имеет площадь в почти 300 квадратных метров (это, если не учитывать балкон и веранду) и состоит, согласно выписке, с 14 помещений: 4 спален, 5 ванных комнат, гостиная, кухня, прихожая, бойлерная и кладовая.

      Кроме того, так называемый российский журналист может еще похвастаться гостевым домом, который имеет площадь в 90 квадратных метров, на которых разместились 3 комнаты, две душевые, подвал и крытая веранда.

      Также на обнародованных кадрах видно, что во втором итальянском поместье Соловьева идет большое строительство.

      "Верный солдат Владимира Путина строит себе большой бассейн, как у соседей, и проводит общие ландшафтные работы", – говорит оппозиционер.

      Соловйов, помістя Італія, Комо, Менаджо, Навальний, пропаганда, Росія, Кремль
      Соловьев сейчас активно облагораживает свою итальянскую виллу

      Интересно и то, что на заборе поместья висит рендер строительных работ, на котором четко указана фамилия Соловьева. В то же время в договоре купли-продажи пропагандист фигурирует как местный житель, а в разделе "Профессия" он назвал себя артистом.

      Соловйов, помістя Італія, Комо, Менаджо, Навальний, пропаганда, Росія, Кремль

      Документы, в которых указано имя Соловьева

      Согласно договору, стоимость этой резиденции составляет 1 миллион 21 тысячу евро (к слову, первая вилла стоит 9 миллионов евро), а приобрел ее Соловьев в 2013 году. Когда же он завершит все строительство, то имение, по мнению Навального, можно будет оценить в 1,5 миллиона евро или 114 миллионов рублей (почти 50 миллионов гривен).

      Читайте также: Как Кремль вознаграждает своих пропагандистов за ложь

      "Итальянская недвижимость – не единственное на что Соловьев тратит деньги. К примеру, недавно он потратил довольно большую сумму на родине. 14 февраля 2018 года, в День всех влюбленных, Владимир Рудольфович решил порадовать человека, которого он больше всех других любит, то есть себя, и приобрел новенький Maybach, который стоит 15 миллионов рублей (около 7 миллионов гривен). Об этом даже компания Mercedes сообщила в своем Instagram, где они поздравляют "талантливого журналиста" с приобретением", –отметил Алексей Навальный.

      Вторая вилла пропагандиста Соловьева в Италии и новенький Maybach: смотрите видео​

      Напомним, недавно Алексей Навальный и его "Фонд борьбы с коррупцией" также выяснили, что постоянный ведущий "Прямых линий с Путиным" и еще одно лицо пропагандистского "Россия 1" Сергей Брилев является подданным Великобритании. Также стало известно, что его жена имеет в собственности квартиру в Лондоне, стоимость которой составляет 700 тысяч фунтов (около 25 миллионов гривен).

      Теги: Алексей Навальный Новости России Деньги Российская пропаганда Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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