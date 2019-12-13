Выписывать газеты и журналы можно онлайн: Укрпочта запустила сервис

Укрпочта запустила тестовую версию сервиса онлайн-подписки на газеты и журналы. Украинцы смогут выбрать любое украинское или иностранное издание, а также подписаться на электронные версии газет и журналов.

О новой возможности сообщили в Министерстве инфраструктуры.

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Подписку можно осуществить на обновленном сайте Укрпочты, не выходя из дома или офиса в удобное время. Процесс заказа и оплаты займет 3-5 минут.

В Укрпочте заявляют, что сервис является не только современным способом оформления изданий, но и направлен на поддержку печатных СМИ.

Надеемся, что это позволит увеличить количество подписок, а сторонники использования онлайн услуг воспользуются новым сервисом,

– отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Что известно об онлайн-подписке

Каталоги формируют более 3 тысяч газет и журналов (2 тысячи 252 – украинские, 814 – издания зарубежных стран).

Издание можно найти и выбрать по названию, подписному индексу, тематике.

На странице издания размещена информация о языке издания, периодичность выхода, минимальный срок подписки.

Клиент может оплатить заказ платежной картой без уплаты дополнительной комиссии.

Чтобы сделать заказ, следует зайти на сайт Укрпочты, выбрать нужное издание по названию, подписному индексу или тематике.

Ранее в Укрпочте заявили о росте стоимости доставки пенсий. Правительство приняло решение повысить тариф впервые за последние 15 лет. Отныне в городе он составляет 1,15% от суммы выплаты, в селе и поселке городского типа – 2,3%.