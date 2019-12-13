Выписывать газеты и журналы можно онлайн: Укрпочта запустила сервис
Укрпочта запустила тестовую версию сервиса онлайн-подписки на газеты и журналы. Украинцы смогут выбрать любое украинское или иностранное издание, а также подписаться на электронные версии газет и журналов.
О новой возможности сообщили в Министерстве инфраструктуры.
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Подписку можно осуществить на обновленном сайте Укрпочты, не выходя из дома или офиса в удобное время. Процесс заказа и оплаты займет 3-5 минут.
В Укрпочте заявляют, что сервис является не только современным способом оформления изданий, но и направлен на поддержку печатных СМИ.
Надеемся, что это позволит увеличить количество подписок, а сторонники использования онлайн услуг воспользуются новым сервисом,
– отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.
Что известно об онлайн-подписке
- Каталоги формируют более 3 тысяч газет и журналов (2 тысячи 252 – украинские, 814 – издания зарубежных стран).
- Издание можно найти и выбрать по названию, подписному индексу, тематике.
- На странице издания размещена информация о языке издания, периодичность выхода, минимальный срок подписки.
- Клиент может оплатить заказ платежной картой без уплаты дополнительной комиссии.
Чтобы сделать заказ, следует зайти на сайт Укрпочты, выбрать нужное издание по названию, подписному индексу или тематике.
Ранее в Укрпочте заявили о росте стоимости доставки пенсий. Правительство приняло решение повысить тариф впервые за последние 15 лет. Отныне в городе он составляет 1,15% от суммы выплаты, в селе и поселке городского типа – 2,3%.